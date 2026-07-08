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La Generalitat Valenciana y Martínez Mus se oponen al nuevo Reglamento General de Costas por "restringir derechos"

El conseller Vicente Martínez Mus critica que el Ministerio para la Transición Ecológica rechace atender la petición de las autonomías para abordar el nuevo reglamento

CASTELLON. GALA PREMIOS EMPRESA DEL AÑO 2025. VICENTE MARTINEZ MUS, VICEPRESIDENTE TERCERO DEL CONSELL, DURANTE SU INTERVENCION. EVENTOS PERIODICO MEDITERRANEO

CASTELLON. GALA PREMIOS EMPRESA DEL AÑO 2025. VICENTE MARTINEZ MUS, VICEPRESIDENTE TERCERO DEL CONSELL, DURANTE SU INTERVENCION. EVENTOS PERIODICO MEDITERRANEO / Foto Manolo Nebot Rochera / MED

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Redacción Levante-EMV

València

La continuación de la tramitación del proyecto del Nuevo Reglamento General de Costas sigue siendo un problema dentro de la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha denunciado al Gobierno central por hacer caso omiso e ignorar la petición de una docena de comunidades que buscan llegar a un acuerdo para paralizar un nuevo reglamento que "fomenta los deslindes, restringe derechos y afecta directamente a las competencias autonómicas", según la propia Generalitat. Un proyecto "repleto de contradicciones" con la 'Ley de Costas' que obligaría a replantear muchas de las cuestiones que implica la reforma.

04/09/2025 El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ofrece declaraciones a los medios durante una reunión con representantes de entidades operadoras del ciclo integral del agua y alcaldes de varios municipios afectados por la dana, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Durante el encuentro, han tratado de la reparación y adecuación de infraestructuras esenciales de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. ECONOMIA Jorge Gil - Europa Press

04/09/2025 El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ofrece declaraciones a los medios durante una reunión con representantes de entidades operadoras del ciclo integral del agua y alcaldes de varios municipios afectados por la dana, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Durante el encuentro, han tratado de la reparación y adecuación de infraestructuras esenciales de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. ECONOMIA Jorge Gil - Europa Press / Jorge Gil - Europa Press / Europa Press

La total oposición del Consell a la nueva regulación sobre compatibilidad con las estrategias marinas debido a la creación de un nuevo marco que genera incertidumbre y un incremento de la dificultad a la hora de gestionar el litoral. Una postura, iniciada por la Generalitat, que ha sido respaldada por un gran número de CCAA litorales, que se sumaron a la solicitud de suspender la tramitación del reglamento y a la convocatoria de una conferencia sectorial para tratar los puntos que más directamente afectan a las competencias autonómicas

Declaraciones del vicepresidente tercero

Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, ha trasladado la posición de la Generalitat durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya rechazado atender la petición de las autonomías para abordar de forma efectiva el contenido del nuevo reglamento. "Se ha logrado que se convocara la reunión, pero al no incluirse este asunto en el orden del día, el debate carece de cualquier virtualidad. No tiene sentido traer esta cuestión si no se permite manifestar una posición mediante una votación, que era precisamente lo que solicitaban las comunidades autónomas", ha señalado Martínez Mus.

Martínez Mus ha recordado que la Comunitat Valenciana, junto con el resto de autonomías, ha presentado alegaciones al texto del proyecto porque "condiciona de forma muy importante la tramitación de expedientes autonómicos y no clarifica el régimen jurídico aplicable", y ha criticado la restricción de derechos y la alteración del reparto competencial de la ley vigente. Una serie de actuaciones que le han hecho lamentar la exclusión total de las comunidades autónomas pese a tratarse de una normativa que afecta de forma directa a estas.

GRAFCVA4875. VALENCIA, 03/07/2026.- El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante el acto celebrado este viernes con motivo del vigésimo aniversario del accidente de Metrovalencia en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas que ha reunido a la asociación Víctimas del metro 3 de julio con las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 muertos. EFE/Biel Aliño

GRAFCVA4875. VALENCIA, 03/07/2026.- El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante el acto celebrado este viernes con motivo del vigésimo aniversario del accidente de Metrovalencia en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas que ha reunido a la asociación Víctimas del metro 3 de julio con las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 muertos. EFE/Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

El conseller ha insistido en que la reforma llega en un momento en el que la mayoría de las comunidades autónomas costeras buscan asumir las competencias sobre el litoral, una intención que vuelve "imprescindible" el diálogo a la hora de cambiar la normativa. Según el vicepresidente, el reglamento nuevo hará incrementar la inseguridad jurídica y favorecerá nuevas tramitaciones de deslinde que pueden afectar a las actividades económicas de las comunidades y a las infraestructuras situadas cerca de la costa.

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La oposición de la Generalitat se mantendrá firme hasta que el Gobierno retire el texto, abra un proceso de diálogo con las autonomías y presente una nueva normativa en la que no se presenten contradicciones con la actual 'Ley de Costas'. Finalmente, ha querido recalcar el compromiso del Consell para renovar la política de los litorales españoles basándose en la protección ambiental, la seguridad jurídica y la colaboración institucional entre todas las partes, defendiendo la ley valenciana de protección y ordenación de costa.

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