Verano en la Comunitat Valenciana
La Guardia Civil alerta sobre el peligro del baño en pantanos: "Las corrientes y el cambio de alturas son traicioneras"
Ten en cuenta esto si planeas bañarte en un embalse este verano
Con la llegada de las altas temperaturas siempre buscamos dónde poder refrescarnos, y aparte de las playas y las piscinas, los pantanos están ganando popularidad entre la población. Por ello, la Guardia Civil comparte una serie de consejos y advertencias para que el baño en estos sea seguro.
Hay que tener especial atención y estar seguro si el pantano que estás visitando tiene permitido el baño, ya que, en la mayoría de los embalses de Madrid no lo están, tampoco en varios de Guadalajara, Cuenca, Navarra, entre otros. Por norma general, en nuestro país las presas, canales, acequias, balsas de riego y zonas próximas a centrales hidroeléctricas están cerradas al público. Así que informáte si te puedes refrescar o no para evitar riesgos.
Por otro lado, la Guardia Civil insiste en que, si está permitido el baño, lo hagas siempre cerca de la orilla ya que las corrientes y los cambios de altura te pueden sorprender. Y si desconoces la zona, especial preacución si te planteas saltar a una gran altura.
Y por último, recuerdan que hay que mantenerse alejado de las zonas restringidas, algunos pantanos cuentan con áreas dedicadas específicamente a actividades náuticas. Distanciarse de estos sectores delimitados, además de todas las demás advertencias, permiten que disfrutemos de un verano tranquilo y seguro.
Añaden la importancia de beber agua con frecuencia y protegerse del sol, un consejo no solo aplica al baño de pantanos, si no que también para todas la demás actividades al aire libre durante los meses de verano.
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