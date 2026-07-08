Un incendio de vegetación amenaza viviendas en Peñíscola
Cuatro medios aéreos se han desplazado a la zona
Aitor Tezanos
Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón están trabajando para controlar un incendio de vegetación declarado en Peñíscola, en una zona de cultivo abandonado en el camí dels Mongells, cerca de la urbanizacion Los Olivos. Al parecer, hay varios focos activos.
La alarma ha saltado sobre las 19.00 horas, cuando los vecinos de urbanizaciones cercanas han visto humo. En el área afectada por el fuego hay carrascos y olivos y está muy próxima a viviendas situadas a las afueras de la localidad, por lo que ha habido desalojos por precaución de los chalets más cercanos a las llamas. Además de urbanizaciones, también está muy cerca el Camping Sol d’Or. Se trata de una zona de vegetación colindante a la que ya prendió en el mes de febrero.
Sin embargo, la evolución positiva del incendio hace que los inmuebles cercanos no estén en peligro.
El dispositivo, que se ha ampliado respecto al contemplado en un primer momento, incluye tres unidades de bomberos, cuatro de bomberos forestales y tres medios aéreos ( un helicóptero con UBF helitransportada y tres aviones). El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, está en la zona para conocer de primera mano la evolución del fuego.
Ha habido otros dos incendios de vegetación que se han declarado en la provincia en las últimas horas. Así, el Consorcio ha tenido que intervenir en Borriol y en Ortells (pedanía de Morella), aunque las llamas se han podido controlar con rapidez.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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