Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorMercadonaCarcaixent ola de calorFestival de SaguntJabalíes OlivaTeletrabajo funcionarios GeneralitatPermisos ola de calor
instagramlinkedin

Un incendio de vegetación amenaza viviendas en Peñíscola

Cuatro medios aéreos se han desplazado a la zona

Vídeo: El fuego se acerca a las casas en Peñíscola

Vídeo: El fuego se acerca a las casas en Peñíscola / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aitor Tezanos

Castellón

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón están trabajando para controlar un incendio de vegetación declarado en Peñíscola, en una zona de cultivo abandonado en el camí dels Mongells, cerca de la urbanizacion Los Olivos. Al parecer, hay varios focos activos.

La alarma ha saltado sobre las 19.00 horas, cuando los vecinos de urbanizaciones cercanas han visto humo. En el área afectada por el fuego hay carrascos y olivos y está muy próxima a viviendas situadas a las afueras de la localidad, por lo que ha habido desalojos por precaución de los chalets más cercanos a las llamas. Además de urbanizaciones, también está muy cerca el Camping Sol d’Or. Se trata de una zona de vegetación colindante a la que ya prendió en el mes de febrero.

Mapa que muestra la localización del incendio en Urb. Los Olivos, 12598 Peñíscola, Castellón.

Sin embargo, la evolución positiva del incendio hace que los inmuebles cercanos no estén en peligro.

El dispositivo, que se ha ampliado respecto al contemplado en un primer momento, incluye tres unidades de bomberos, cuatro de bomberos forestales y tres medios aéreos ( un helicóptero con UBF helitransportada y tres aviones). El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, está en la zona para conocer de primera mano la evolución del fuego.

Noticias relacionadas

Los ocupantes de una vivienda cercana la abandonan por precaución.

Los ocupantes de una vivienda cercana la abandonan por precaución. / Alba Boix

Ha habido otros dos incendios de vegetación que se han declarado en la provincia en las últimas horas. Así, el Consorcio ha tenido que intervenir en Borriol y en Ortells (pedanía de Morella), aunque las llamas se han podido controlar con rapidez.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
  2. Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
  3. Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
  4. Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
  5. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  6. La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
  7. Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
  8. La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia

Un incendio de vegetación amenaza viviendas en Peñíscola

Valencia vuelve a registrar hoy la temperatura más alta de Europa: 43.9 grados en Xàtiva

Valencia vuelve a registrar hoy la temperatura más alta de Europa: 43.9 grados en Xàtiva

Ontinyent registra hoy la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superan los 40ºC

Ontinyent registra hoy la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superan los 40ºC

La Guardia Civil alerta sobre el peligro del baño en ríos y pantanos: "Las corrientes y el cambio de alturas son traicioneras"

La Guardia Civil alerta sobre el peligro del baño en ríos y pantanos: "Las corrientes y el cambio de alturas son traicioneras"

Morant y Bernabé, servidoras públicas... de horchata

Morant y Bernabé, servidoras públicas... de horchata

El Supremo descarta elevar la regularización de inmigrantes a la UE como pedía el Consell y no paralizará el proceso

El Supremo descarta elevar la regularización de inmigrantes a la UE como pedía el Consell y no paralizará el proceso

L'Albufera avanza un paso más hacia convertirse en Reserva de la Biosfera

L'Albufera avanza un paso más hacia convertirse en Reserva de la Biosfera

Morant contrapone la acción del Gobierno con el "recorte" del Consell en su 'estreno' como candidata

Morant contrapone la acción del Gobierno con el "recorte" del Consell en su 'estreno' como candidata
Tracking Pixel Contents