Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorMercadonaCarcaixent ola de calorFestival de SaguntJabalíes OlivaTeletrabajo funcionarios GeneralitatPermisos ola de calor
instagramlinkedin

Reserva Natural de la Biosfera

L'Albufera avanza un paso más hacia convertirse en Reserva de la Biosfera

El informe del Consejo Científico destaca la singularidad del enclave, su valor ambiental, paisajístico y cultural como humedal mediterráneo clave

Valencia. Albufera Parque natural de la Albufera l’Albufera El exceso de materia orgánica y las altas temperaturas del agua del humedal, producen todos los veranos un exceso de algas en el lago, dando como resultado visual un agua de un verde muy intenso. Salinización clorofila vertidos Turismo turistas visitantes VLC

Valencia. Albufera Parque natural de la Albufera l’Albufera El exceso de materia orgánica y las altas temperaturas del agua del humedal, producen todos los veranos un exceso de algas en el lago, dando como resultado visual un agua de un verde muy intenso. Salinización clorofila vertidos Turismo turistas visitantes VLC / JM LOPEZ / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

El Parc Natural de l'Albufera sigue avanzando en el proceso para convertirse en Reserva de la Biosfera por la Unesco. La recepción del informe de evaluación elaborado por el Consejo Científico del Comité Español del Programa 'MaB' ha sido el punto clave para que el proceso siga adelante. El informe destaca la singularidad de l'Albufera como un espacio donde conviven múltiples especies de flora y fauna a su alrededor, ser un paisaje agrario histórico y uno de los humedales mediterráneos más importantes de Europa. Asimismo pone en valor el factor ambiental, paisajístico, cultural y social del territorio.

La siguiente fase de la candidatura continuará con la colaboración del Ayuntamiento de València, que trabajará con el resto de administraciones e instituciones implicadas para completar las recomendaciones del Consejo Científico necesarias para continuar con la candidatura ante la Unesco.

La representación, clave

El Consejo Científico también ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante la elaboración de la candidatura, en la que el paraje natural valenciano ha contado con más de 250 representantes de administraciones públicas, universidades, entidades científicas entre otros actores sociales relevantes para el lugar. El proceso ha permitido construir una propuesta basada en la conservación del patrimonio natural y cultural, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales.

El informe señala ahora la necesidad de completar el Plan de Gestión mediante la definición de actuaciones priorizadas, indicadores de seguimiento, calendario de ejecución, previsión económica y mecanismos de evaluación que permitan convertirlo en una herramienta plenamente operativa. Del mismo modo, el informe también recomienda concretar la estructura de gobernanza de la futura Reserva de la Biosfera, reforzando la coordinación entre administraciones y definiendo los recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar su pleno funcionamiento de cara al futuro. El concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética y presidente de València Sostenible, Carlos Mundina, ha destacado que el informe supone "un importante respaldo al trabajo realizado durante los últimos años y confirma que l'Albufera reúne todos los valores necesarios para convertirse en Reserva de la Biosfera".

Noticias relacionadas

11/11/2022 Pesca tradicional en la Albufera de Valencia POLITICA SEO/BIRDLIFE

La Albufera de Valencia / SEO/BIRDLIFE / Europa Press

El concejal ha subrayado que "el siguiente paso consiste en transformar el importante trabajo técnico y participativo desarrollado hasta ahora en un modelo de gestión sólido, compartido y plenamente operativo para que l'Albufera pueda convertirse en Reserva de la Biosfera de referencia internacional".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
  2. Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
  3. Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
  4. Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
  5. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  6. La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
  7. Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
  8. La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia

L'Albufera avanza un paso más hacia convertirse en Reserva de la Biosfera

L'Albufera avanza un paso más hacia convertirse en Reserva de la Biosfera

Morant contrapone la acción del Gobierno con el "recorte" del Consell en su 'estreno' como candidata

Morant contrapone la acción del Gobierno con el "recorte" del Consell en su 'estreno' como candidata

El Consell presenta 40 acciones para l’Albufera sin abordar una solución a las aguas residuales

El Consell presenta 40 acciones para l’Albufera sin abordar una solución a las aguas residuales

La Generalitat se opone al nuevo Reglamento General de Costas por "restringir derechos"

La Generalitat se opone al nuevo Reglamento General de Costas por "restringir derechos"

El lapsus 'anexionista' de Camps: extiende la C. Valenciana hasta Murcia

El lapsus 'anexionista' de Camps: extiende la C. Valenciana hasta Murcia

El calor no dará tregua este jueves: Aemet prevé máximas de hasta 42 grados en el sur de la Comunitat Valenciana

El calor no dará tregua este jueves: Aemet prevé máximas de hasta 42 grados en el sur de la Comunitat Valenciana

Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona

Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona

La Generalitat impulsa el teletrabajo tras años de atasco y lo convierte en un derecho individual para los funcionarios

La Generalitat impulsa el teletrabajo tras años de atasco y lo convierte en un derecho individual para los funcionarios
Tracking Pixel Contents