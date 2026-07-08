L'Albufera avanza un paso más hacia convertirse en Reserva de la Biosfera

El Parc Natural de l'Albufera sigue avanzando en el proceso para convertirse en Reserva de la Biosfera por la Unesco. La recepción del informe de evaluación elaborado por el Consejo Científico del Comité Español del Programa 'MaB' ha sido el punto clave para que el proceso siga adelante. El informe destaca la singularidad de l'Albufera como un espacio donde conviven múltiples especies de flora y fauna a su alrededor, ser un paisaje agrario histórico y uno de los humedales mediterráneos más importantes de Europa. Asimismo pone en valor el factor ambiental, paisajístico, cultural y social del territorio.

La siguiente fase de la candidatura continuará con la colaboración del Ayuntamiento de València, que trabajará con el resto de administraciones e instituciones implicadas para completar las recomendaciones del Consejo Científico necesarias para continuar con la candidatura ante la Unesco.

La representación, clave

El Consejo Científico también ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante la elaboración de la candidatura, en la que el paraje natural valenciano ha contado con más de 250 representantes de administraciones públicas, universidades, entidades científicas entre otros actores sociales relevantes para el lugar. El proceso ha permitido construir una propuesta basada en la conservación del patrimonio natural y cultural, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales.

El informe señala ahora la necesidad de completar el Plan de Gestión mediante la definición de actuaciones priorizadas, indicadores de seguimiento, calendario de ejecución, previsión económica y mecanismos de evaluación que permitan convertirlo en una herramienta plenamente operativa. Del mismo modo, el informe también recomienda concretar la estructura de gobernanza de la futura Reserva de la Biosfera, reforzando la coordinación entre administraciones y definiendo los recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar su pleno funcionamiento de cara al futuro. El concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética y presidente de València Sostenible, Carlos Mundina, ha destacado que el informe supone "un importante respaldo al trabajo realizado durante los últimos años y confirma que l'Albufera reúne todos los valores necesarios para convertirse en Reserva de la Biosfera".

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El concejal ha subrayado que "el siguiente paso consiste en transformar el importante trabajo técnico y participativo desarrollado hasta ahora en un modelo de gestión sólido, compartido y plenamente operativo para que l'Albufera pueda convertirse en Reserva de la Biosfera de referencia internacional".