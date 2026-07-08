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El lapsus 'anexionista' de Camps: extiende la C. Valenciana hasta Murcia

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, este miércoles.

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, este miércoles. / Biel Aliño / EFE

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Redacción Levante-EMV

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, volvió a la carga este miércoles con su campaña para la celebración del congreso regional del PPCV. No hay noticias de la dirección nacional al respecto, pero el popular asegura tener ya mucho trabajo adelantado de cara a ese hipotético cónclave. Su optimismo es notable, al igual que su vigor por volver a primera línea política.

Tal vez fruto de esa intensidad con la que vive este momento, el expresident tuvo un lapsus al perimetrar la Comunitat Valenciana y se 'anexionó' una pequeña parte de Murcia. "Ya tengo el 80 % de compromisarios en toda la C. Valenciana, desde Morella a San Pedro del Pinatar", dijo incluyendo a este municipio murciano en el territorio autonómico. Un error sin más relevancia pero que, según en boca de quién, podría haber generado más ruido, sobre todo si el desliz hubiera sido hacia el norte en lugar de hacia el sur.

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