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Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo por la ola de calor hoy

Un centenar de localidades valencianos se encuentran en alerta roja por temperaturas extremas y 74 están en riesgo naranja

Sigue la última hora de la ola de calor en Valencia

Municipios en riesgo por calor hoy en la Comunitat Valenciana

Municipios en riesgo por calor hoy en la Comunitat Valenciana

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Alba Grimaldos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta roja en la Comunitat Valenciana por las altas temperaturas. Un total de 100 municipios valencianos se encuentran hoy en riesgo alto por calor extremo, donde en algunos municipios del litoral sur valenciano las temperaturas podrían superar los 42 grados. Mientras que setenta y dos municipios también han sido registrados con riesgo medio por las elevadas temperaturas.

A continuación, la Consellería de Sanidad ha facilitado un listado de municipios valencianos que se encuentran hoy en riesgo alto y riesgo medio.

Riesgo alto (rojo)

  • La Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca.
  • La Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, (l') Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, (la) Font d'en Carròs, Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, (el) Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga/Villalonga, Xeraco, Xeresa.
  • La Vall d'Albaida: Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d'Albaida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Bèlgida, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, Montaverner, Montitxelvo/Montichelvo, (l') Olleria, Ontinyent, Otos, (el) Palomar, Pinet, (la) Pobla del Duc, Quatretonda, Rugat, Ráfol de Salem, Salem, Sempere, Terrateig.
  • L'Alacantí: Agost, Aigües, Alacant/Alicante, Busot, (el) Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig.
  • L'Alcalatén: (l') Alcora, Costur, Figueroles, Llucena/Lucena del Cid, (les) Useres /Useras, Xodos/Chodos.
  • L'Alt Maestrat: Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Benassal, Catí, Culla, (la) Torre d'en Besora, Vilar de Canes, Vistabella del Maestrat.

Riesgo medio (naranja)

Noticias relacionadas y más

  • El Alto Palancia: Chóvar.
  • El Baix Maestrat: Alcalà de Xivert, Benicarló, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Càlig, (la) Jana, Peníscola/Peñíscola, Rossell, (la) Salzadella, San Rafael del Río, Sant Jordi/San Jorge, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Vinaròs, Xert.
  • El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio: Algueña, Elda, Monòver/Monóvar, Petrer, (el) Pinós /Pinoso, (la) Romana.
  • La Plana Alta: Almassora, Benicàssim/Benicasim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana/Castelló de la Plana, (les) Coves de Vinromà, Orpesa/Oropesa del Mar, (la) Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, (la)Torre d'en Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea.
  • La Plana Baixa: Alfondeguilla, Almenara, (les) Alqueries/Alquerías del Niño Perdido, Artana, Betxí, Borriana/Burriana, Chilches/Xilxes, Eslida, (la) Llosa, Moncofa, Nules, Onda, (la) Vall d'Uixó, Vila-real, (la) Vilavella.
  • L'Alacantí: (la) Torre de les Maçanes/Torremanzanas, Xixona/Jijona.
  • L'Alcoià: Alcoi/Alcoy, Banyeres de Mariola, Benifallim, Castalla, Ibi, Onil, Penàguila, Tibi.
  • L'Alt Maestrat: Albocàsser, (la) Serratella, Tírig.
  • L'Alt Vinalopó / Alto Vinalopó: Beneixama, Biar, (el) Camp de Mirra/Campo de Mirra, Cañada, Salinas, Sax, Villena.

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