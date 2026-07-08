Los mejores planes para el verano 2026 en Valencia: de las playas a l'Albufera y su deliciosa gastronomía

Valencia es, desde hace muchos años, uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo en verano, tanto para turistas nacionales como internacionales. Las Ofertas de hoteles en el centro de Valencia en esta época del año se disparan, y no es de extrañar, ya que Valencia ofrece mucho más que sol y playa. Por eso, si estás pensando en pasar unos días en ella, estos son algunos de los mejores planes para hacer en Valencia este verano 2026.

Pasar el día en alguna de sus playas urbanas

Valencia cuenta con playas que son de fácil acceso y que, además, destacan por sus paseos marítimos, así como zonas para hacer deportes y de restauración para comer en buena compañía.

Las más populares son La Malvarrosa y Las Arenas, pero también se puede optar por alternativas más tranquilas como la playa de El Saler.

Adéntrate la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Otro de los planes que no pueden faltar en tu visita a Valencia y que debes valorar a la hora de elegir alojamiento en páginas especializadas como Amimir.com es visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Aquí se encuentra el Oceanogràfic y el Museo de las Ciencias, con actividades para todas las edades, por lo que es una visita casi obligada si viajas con la familia.

Pasear por el centro histórico o acudir a algún concierto o festival

Si quieres un plan tranquilo, pasear por el centro histórico de la ciudad es una opción más que recomendada y, si quieres pasarlo bien, no dejes de consultar las propuestas culturales, ya que, en verano, en Valencia suelen celebrarse una gran cantidad de conciertos y festivales y otros espectáculos al aire libre. Por esta razón, antes de viajar, consulta la programación para no perderte nada.

Contemplar una puesta de sol en l'Albufera

Otro de los planes que debes conocer y que puede interesarte, sobre todo, si viajas en pareja, es admirar la puesta de sol en l'Albufera. De esta manera, si reservas un paseo en barca por el lago al atardecer, podrás asistir a un momento único desde un lugar privilegiado.

Prueba la gastronomía valenciana y de sus alrededores

La cocina valenciana ofrece mucho más que la tradicional paella. Si bien destaca por sus arroces sabrosos, como el arroz a banda, también es muy recomendable probar el esgarret y, cómo no, la popular horchata con fartons. Además, también puedes aprovechar tu estancia para visitar otras localidades costeras o hacer rutas de senderismo. Allá donde vayas, te será posible degustar platos mediterráneos que te sorprenderán por su sabor, mientras conoces otros lugares y, sobre todo, disfrutas de la belleza del paisaje mediterráneo.

En verano, en Valencia, hay mucho por hacer, como verás. Más allá de las famosos días de playa, tanto la ciudad como los alrededores ofrecen una experiencia única para quienes quieran pasar sus vacaciones bajo el clima mediterráneo. Repleta de opciones culturales, deportivas y de ocio, solo tendrás que preocuparte de elegir un buen alojamiento y organizarte para llegar a todo lo que querrás hacer.