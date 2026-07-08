Morant y Bernabé, servidoras públicas... de horchata

Dicen que los políticos son servidores públicos y eso, literalmente, han hecho este miércoles Diana Morant y Pilar Bernabé en Alboraia por la celebración del Día de la Orxata. Las dos dirigentes socialistas, ministra de Ciencia y delegada del Gobierno, se han arremangado, se han puesto el delantal y han sido parte de las encargadas de servir horchata a quienes se han acercado a los puestos municipales habilitados para ello.

Diana Morant sirve horchata en Alboraia. / Eduardo Manzana / Europa Press

"Es un producto artesano, saludable, sostenible y uno de los mejores remedios contra el calor", ha explicado Morant tras cortar la cinta simbólica de la jornada y ataviada con el delantal. Eso sí, no todo ha sido servir sino que tanto Bernabé como Morant han ejercido de catadoras para dar su visto bueno a la bebida de chufa.