Vaivén
Morant y Bernabé, servidoras públicas... de horchata
Dicen que los políticos son servidores públicos y eso, literalmente, han hecho este miércoles Diana Morant y Pilar Bernabé en Alboraia por la celebración del Día de la Orxata. Las dos dirigentes socialistas, ministra de Ciencia y delegada del Gobierno, se han arremangado, se han puesto el delantal y han sido parte de las encargadas de servir horchata a quienes se han acercado a los puestos municipales habilitados para ello.
"Es un producto artesano, saludable, sostenible y uno de los mejores remedios contra el calor", ha explicado Morant tras cortar la cinta simbólica de la jornada y ataviada con el delantal. Eso sí, no todo ha sido servir sino que tanto Bernabé como Morant han ejercido de catadoras para dar su visto bueno a la bebida de chufa.
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