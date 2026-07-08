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Morant y Bernabé, servidoras públicas... de horchata

Pilar Bernabé sirve horchata en uno de los puestos habilitados en Alboraia.

Pilar Bernabé sirve horchata en uno de los puestos habilitados en Alboraia. / Francisco Calabuig

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Redacción Levante-EMV

València

Dicen que los políticos son servidores públicos y eso, literalmente, han hecho este miércoles Diana Morant y Pilar Bernabé en Alboraia por la celebración del Día de la Orxata. Las dos dirigentes socialistas, ministra de Ciencia y delegada del Gobierno, se han arremangado, se han puesto el delantal y han sido parte de las encargadas de servir horchata a quienes se han acercado a los puestos municipales habilitados para ello.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante la presentación del Día de l'Orxata, en la Avinguda de l'Orxata, a 8 de julio de 2026, en Alboraia, Valencia, Comunidad Valenciana (España). El Día de l'Orxata de Alboraya celebra su 57.ª edición y está consolidado como el gran escaparate del producto de la huerta valenciana. 08 JULIO 2026 Eduardo Manzana / Europa Press 08/07/2026. Diana Morant;Eduardo Manzana;category_code_new

Diana Morant sirve horchata en Alboraia. / Eduardo Manzana / Europa Press

"Es un producto artesano, saludable, sostenible y uno de los mejores remedios contra el calor", ha explicado Morant tras cortar la cinta simbólica de la jornada y ataviada con el delantal. Eso sí, no todo ha sido servir sino que tanto Bernabé como Morant han ejercido de catadoras para dar su visto bueno a la bebida de chufa.

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