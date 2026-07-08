Morant contrapone la acción del Gobierno con el "recorte" del Consell en su 'estreno' como candidata

Antes de empezar a hablar ante los medios de comunicación, Diana Morant se ha colocado en el centro del decorado que imitaba un campo de chufas, ha tomado las tijeras y ha cortado la cinta que sujetaban a un lado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al otro el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría. El gesto ha sido para inaugurar el Día de la Orxata, motivo de su presencia en la localidad de l'Horta Nord este miércoles, pero ha podido quedar de inicio simbólico de su andadura como candidata del PSPV a la Generalitat en las elecciones previstas para el próximo año.

Una semana después de su puesta de largo en Gandia con el objetivo de ser la cabeza de cartel de los socialistas valencianos y cinco días después de su ratificación para tal empresa, entre vasos de horchata, fartons y ambiente festivo, Morant da sus primeros pasos con la bandera de las acciones del Gobierno de España del que forma parte en una mano y la crítica al Consell del PPCV que quiere sustituir en la otra, contraponiendo lo uno con lo otro, y defendiendo que frente los "recortes" que plantean populares y Vox y la "alternativa ultra" que suponen, está el PSPV y la gestión hecha en el Consejo de Ministros.

La compatibilización de sus responsabilidades como ministra de Ciencia y como aspirante de la federación valenciana de los socialistas le permite ese juego de contrastes. Así, como aspirante a quitarle el cargo al actual president Juanfran Pérez Llorca, Morant ha cargado contra los presupuestos planteados por el Consell y acordados con Vox sobre los que ha asegurado que van "a recortar a ONG vitales como Cruz Roja y, lo que es aún más intolerable con la que está cayendo y con los asesinatos que tenemos que lamentar, van a recortar a las mujeres víctimas de violencia de género".

Diana Morant acude al día de la Orxata en Alboraya / Levante-EMV

Para la líder de los socialistas valencianos, estos recortes del gobierno de Pérez Llorca no son un hecho aislado, sino el reflejo fiel de la "alternativa ultra" que el Partido Popular quiere implantar en toda España, personificada en Alberto Núñez Feijóo. "Ya vemos que Feijóo al final dice lo que piensa, y lo que piensa es sacar la motosierra", ha afirmado Morant, en referencia a las declaraciones del líder nacional del PP sobre el absentismo laboral y sus prouesta sobre la reducción de sueldo en tiempo de baja. "Ha ganado la batalla el ala más ultra del PP, la de Aznar y Ayuso", ha indicado.

"Más camino que el Consell"

En este sentido, de nuevo con el espejo de la contraposición, la líder del PSPV y ministra de Ciencia ha sacado pecho de la gestión del Gobierno de España en el territorio, destacando hitos como la bajada de las ratios educativas, las ayudas directas al sector de la cerámica o la multiplicación por tres de los recursos destinados a paliar los efectos de las inundaciones. "Hacemos más en el camino que el Consell en cualquiera de sus días", ha expresado Morant, remarcando que su prioridad es la Comunitat Valenciana.

El acto en Alboraia es la previa de lo que puede venir para la candidata y su partido que ya calientan motores: visitas a localidades con fiestas en verano con la acción del Gobierno en una mano y la crítica a la Generalitat en la otra. El sábado, apenas 'ungida' como secretaria general, estuvo en el Grau de Castelló y después en l'Alfàs del Pi, a lo que ha sumado su papel institucional con visita previa a Soneja, localidad afectada por un incendio en esta ola de calor.

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"Me da igual que estén todos los días atrincherados en el Palau o que se peleen por ver quién ocupa la silla. La silla la tiene que ocupar un gobierno que trabaje para los valencianos, y eso es lo que yo ofrezco", ha indicado Morant mostrando ya que tiene vía disponible para hacer campaña mientras en los populares todavía no está definido el cabeza de cartel autonómico. Lo que ha dejado claro es que su batalla en las urnas podrá coincidir con las generales o con las municipales recalcando que Pedro Sánchez ha descartado un "superdomingo".