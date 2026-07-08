Ofensiva de la izquierda contra Mompó: piden su dimisión, estudian una querella y reclaman nuevas comparecencias por su testimonio de la dana

Compromís y el PSPV han lanzado esta mañana una ofensiva contra el líder del PP de la provincia de Valencia y presidente de la diputación, Vicent Mompó, por su gestión el día de la dana. Más concretamente, por su testimonio sobre lo que se vivió esa tarde en el centro de coordinación de emergencias de l'Eliana durante las horas críticas de la barrancada.

Mompó ha ganado mucho foco político en los últimos meses como una voz propia dentro del nuevo PPCV posterior a la dimisión de Mazón, y la coalición valencianista ha abierto varios frentes contra él. En Madrid, en la Diputación de Valencia y posiblemente en los tribunales. En paralelo, el PSPV exige reabrir la comisión de la dana en la institución provincial.

El desencadenante es el último pronunciamiento de la jueza de la dana que cuestiona la declaración de Mompó respecto a que en las horas críticas del cecopi solo se habló del pantano de Forata.

Querella y dimisión

El síndic Joan Baldoví y la portavoz en la institución provincial, Dolors Gimeno, han anunciado que la coalición estudia querellarse contra Mompó por falso testimonio respecto a sus acciones de ese día, y al mismo tiempo han presentado una moción en la Diputación para pedir su dimisión por “mentir sobre cómo se gestionó la catástrofe”.

Dolors Gimeno y Joan Baldoví, este miércoles. / Levante-EMV

Compromís señala que la instrucción de la jueza de la dana han puesto de manifiesto “reiteradas contradicciones” en las versiones de Mompó. Cita una primera entrevista en Salvados en diciembre de 2024, donde el dirigente asegura conocer el desbordamiento porque se lo traslada su diputado de Bomberos tras hablar con la alcaldesa de Chiva, hacia las seis de la tarde. En sede judicial, posteriormente, aseguró que antes de las 7 era imposible tener esa información.

También citan la reciente declaración ante la jueza de la alcaldesa de Torrent respecto a una llamada a las 18 horas donde le informa del desbordamiento del barranco de l’Horteta.

Las palabras de la jueza

La jueza, recuerda la coalición, citó hace unos días por segunda vez a Mompó por las discrepancias, y ha señalado las contradicciones. “Este conjunto de contradicciones, omisiones y lagunas documentales no es una cuestión meramente anecdótica: afecta directamente a la credibilidad de la Presidencia de la Diputación de Valencia, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la capacidad de la corporación para liderar con transparencia y rigor el esclarecimiento de la catástrofe”, señala Compromís en su moción, donde asegura que la diputación no puede continuar con alguien al frente que “esconde la verdad por intereses partidistas”.

Compromís, de la mano de Podemos, ha pedido también a la comisión de investigación del Congreso que Mompó vuelva a ser citado.

Reabrir la comisión en la diputación

En paralelo a estos movimientos, el grupo socialista en la Diputación de València solicitará la reapertura de la comisión de investigación sobre la gestión de la dana tras conocerse que la jueza ha cuestionado la veracidad del testimonio ofrecido por el presidente de la institución, Vicent Mompó.

Carlos Fernández Bielsa, portavoz del PSPV. / Levante-EMV

Los socialistas señalan que la magistrada tampoco ha considerado creíble la versión de varios representantes del PP, entre ellos la vicepresidenta de la Diputación, Remedios Mazzolari, y el diputado responsable del área de Bomberos, Avelino Mascarell.

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha anunciado que reclamarán que Mompó, Mazzolari y Mascarell vuelvan a comparecer en la comisión para ofrecer explicaciones sobre su actuación durante la gestión de la emergencia. En el caso del presidente de la Diputación, Bielsa advierte de que, si no aporta las aclaraciones necesarias, los socialistas reclamarán su dimisión.

Noticias relacionadas

Desde el PSPV consideran que la comisión de investigación “se cerró en falso” y defienden que su reapertura es necesaria para esclarecer las contradicciones y evasivas mostradas por los responsables del PP durante sus comparecencias.