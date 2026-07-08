Altas temperaturas
Ontinyent registra hoy la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superan los 40ºC
Municipios como Xàtiva y Bétera también registran valores superiores a los 40 grados, liderando el mapa del calor en la Comunitat
La segunda gran ola de calor del verano mantiene en alerta roja al litoral sur de la provincia de Valencia y en aviso naranja o amarillo al resto de la Comunitat Valenciana. Tras una jornada tórrida, el mercurio sigue disparado este miércoles en las comarcas centrales, alcanzando registros extremos en el interior y prelitoral.
Según datos ofrecidos por Aemet, Ontinyent se sitúa en el epicentro del mapa del calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat con 42,3 ºC, liderando la lista de municipios que pulverizan la barrera de los 40 grados a primera hora de la tarde.
Los municipios que superan los 40 ºC este miércoles
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que el termómetro ha rebasado los 40 ºC con holgura en localidades como Ontinyent: 42.2 , Xàtiva: 41.1, Bétera: 40.7, Turís: 40.3 y Llíria: 40.1.
Listado de temperaturas máximas (13:00 h)
- Ontinyent: 42,2 ºC (Máxima de la Comunitat Valenciana)
- Xàtiva: 41,1 ºC
- Bétera: 40,7 ºC
- Turís: 40,3 ºC
- Llíria: 40,1 ºC
- Aeropuerto de València: 39,0 ºC
- Atzeneta del Maestrat: 38,9 ºC
- Villena: 38,8 ºC
- Vinaròs: 38,6 ºC
- Bicorp: 38,4 ºC
- Alcoy / Alcoi: 38,2 ºC
- Chelva: 38,2 ºC
- Pinoso / El Pinós: 38,1 ºC
- Aeropuerto de Alicante-Elche: 38,0 ºC
- Zarra: 38,0 ºC
Temperaturas en las capitales de provincia
Por su parte, las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana tampoco dan tregua y rozan los 40 ºC a primera hora de la tarde, registrando valores inusualmente altos para zonas costeras en esta época del año. Alicante/Alacant lidera el termómetro en las capitales con unos sofocantes 37,9 ºC, seguida muy de cerca por València, que alcanza los 37,6 ºC en un ambiente marcado por la alta humedad. Mientras tanto, Castelló de la Plana se mantiene un escalón por debajo, aunque marcando un registro notablemente alto de 36,8 ºC.
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