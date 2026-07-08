El partido de Baldoví se apoya en las encuestas de Compromís para rechazar las 'sopas de siglas'

El léxico con el que se define una situación u otra también sirve de termómetro. Que se lo digan a Compromís. El lenguaje nunca es neutro ni neutral y mientras en una parte de la coalición este martes se referían a confluencias y alianzas como palabras básicas dentro del análisis de situación; en la otra, era "apertura" la que servía de expresión habitual para hablar de casi lo mismo: la forma en la que la marca ha de concurrir al próximo ciclo electoral que se despliega ya sobre el calendario con autonómicas, municipales y generales, aunque sin saber el orden exacto.

Las ejecutivas de Iniciativa PV y de Més, dos de las tres patas que conforman la coalición valencianista, han coincidido este martes en el tiempo, cada una por su lado. Y con sus diferentes modos de organización, sus particularidades y sus distintas sensibilidades internas, en ambas uno de los temas que se ha situado encima de las respectivas mesas ha sido el de las negociaciones para las candidaturas electorales de los próximos meses; y en ambas ha quedado claro que aunque hay negociaciones en marcha, que estas avanzan, pero lentas, los deseos siguen siendo dispares.

De hecho, frente a los últimos pasos dados en torno a la candidatura de València que estará encabezada por Mónica Oltra, este martes, la ejecutiva de Més ha puesto pie en pared a nivel interno y ha marcado límites ante posibles confluencias en sus papeletas. Así lo trasladan fuentes del partido dirigido por Amparo Piquer en el que militan dirigentes como Joan Baldoví, Àgueda Micó o Vicent Marzà presentes en la ejecutiva de este martes en la que aunque se admite que habrá pactos que traspasen las fronteras de Compromís, lo circunscriben a la incorporación de "posibles espacios en las listas" y rechazan las "sopas de siglas".

Mónica Oltra, en la asamblea extraordinaria de Compromís València el pasado sábado. / Manuel Bruque / EFE

De ahí que en Més todo el rato se hable de "proceso de apertura" e "incorporar" gente, pero no de confluencias o alianzas que conllevarían la suma de otros partidos de la izquierda como Esquerra Unida, Podem o Sumar, por lo que apela Iniciativa PV, el partido de Oltra. En este sentido, uno de los argumentos en los que se han apoyado internamente en el antiguo Bloc en su ejecutiva es el análisis de los datos cualitativos de las encuestas, que de momento sonríen a la coalición con un crecimiento respecto a los 15 diputados que tienen actualmente, siempre con llamadas a la cautela.

En estos datos, explican fuentes presentes, uno de los valores es que se ve a Compromís como una fuerza valenciana alejada de los "líos" de Madrid, una circunstancia que se empañaría en caso de uniones con otras formaciones de la izquierda. Es por eso que fuentes de la formación explican que su hoja de ruta sigue siendo la misma que la que han expresado en los últimos meses e incluso en el anterior ciclo electoral: "abrirse" a personas de organizaciones con las que se suele trabajar, con incorporaciones en las listas y siempre bajo el paraguas de Compromís, a la que consideran la marca fuerte que representa el cambio en la Comunitat Valenciana.

"Ganamos todas"

Y mientras en Més se mostraba ese rechazo, en Iniciativa, prácticamente a la vez, mantenían su apuesta por esta línea de "desbordar las siglas". Fuentes de la pata ecosocialista aseguran que se ha mostrado su satisfacción por el nombramiento de Oltra como candidata a la Alcaldía de València el sábado y su apuesta por esa confluencia que reúna a las izquierdas así como a entidades cívicas y sociales. "Ganamos todas", explican fuentes del partido.

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No obstante, pese a las distancias teóricas, en ambas citas se ha explicado que las negociaciones avanzan, lentas, pero avanzan, aunque se ha admitido que ha habido un parón. Ahora, con el frente del nombramiento de Oltra ya solventado, estas conversaciones podrían entrar en una nueva fase. Hay margen de tiempo, pero en septiembre ya entrará todo en la cuenta atrás.