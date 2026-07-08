Se reparten kits básicos de protección frente a las altas temperaturas para personas en situación de sinhogarismo

Este lunes 6 de julio comienza la segunda ola de calor del verano, por lo que las temperaturas serán muy elevadas y tomar las precauciones necesarias es clave para minimizar el riesgo a la salud pública y medioambiental.

El Ministerio de Interior ya ha advertido que es necesario tomar medidas que eviten riesgos en la salud de las personas afectadas. Las principales recomendaciones son: la exposición limitada al sol, la ingesta regular de líquido y comida, evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día y la prioridad del bienestar de las personas más vulnerables como que vivan solas y aisladas.

De ello se ha encargado la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, que ha repartido en València, junto a la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, kits básicos con artículos de primera necesidad contra el calor a las personas sin hogar en la ciudad de València. De esta forma, se pretende minimizar el riesgo para la salud de estas personas a las que la ola de calor afecta todavía más al no disponer de los recursos suficientes para hacer frente a las altas temperaturas.

Servicios Sociales, Familia e Infancia reparte kits contra el calor / Redacción Levante-EMV/Generalitat Valenciana

Qué contienen los kits a prueba de olas de calor

Estos lotes han sido elaborados ya durante tres años consecutivos y son repartidos en colaboración con entidades sociales y los ayuntamientos de Gandía, Torrent, Elche, Castellón de la Plana, Alicante y València alrededor de toda la Comunitat Valenciana.

En ellos se encuentran botellas térmicas de agua, productos antimosquitos y elementos de protección solar como gorras, cremas solares y toallitas refrescantes. Además, con motivo del eclipse del 12 de agosto, este año el kit incluirá para los municipios de las provincias de Castellón y València, desde donde se podrá ver al completo, ya que en Alicante solo se alcanzará a ver parcialmente, gafas protectoras para el eclipse y folletos informativos.

Esta nueva medida está regulada por el Protocolo Autonómico de Actuación ante inclemencias meteorológicas para Personas en situación de sinhogarismo, activado por la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo en coordinación con municipios y entidades del tercer sector.

La segunda ola de calor del año

La Aemet ha avisado en sus redes sociales de que la situación de altas temperaturas continúa siendo crítica. Este martes 7 de julio se ha activado el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y permanecerá así hasta el próximo miércoles 8. La situación meteorológica es adversa y afectará a la Comunitat Valenciana hasta el próximo jueves 9 de julio. También alerta de que las zonas más alejadas del mar son las de mayor riesgo, e informa de que durante este martes "se han registrado temperaturas de 44º C en zonas de la Ribera Alta y se han alcanzado valores similares en la Costera y otras zonas del interior y el prelitoral del sur de la provincia valenciana".

Sin embargo, el Ministerio de Interior explica que, a pesar de que la Comunitat Valenciana registrará picos muy altos en su temperatura, no lo hará de forma tan agresiva como en otros territorios de la Península Ibérica, aunque la ola de calor durará, previsiblemente, hasta el jueves.

El Consell comprometido con la integración social

Desde el Consell han asegurado que la protección de las personas en situación desfavorecida y sin hogar es una de las prioridades, principalmente en los días en los que su situación vital pone en riesgo su seguridad y salud.

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Elena Albalat afirma que se han aumentado los fondos destinados a la integración social de las personas que sufren esta situación en un total de 4.250.000 euros y tras los continuados avisos por altas temperaturas emitidos por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se deben movilizar los recursos municipales y sociales previstos para atender, informar y acoger a las personas sin hogar, especialmente en municipios de más de 25.000 habitantes. Así lo dicta el protocolo autonómico operativo en toda la Comunitat Valenciana.