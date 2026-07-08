Los testigos y las pruebas que "desmienten" la versión de Mompó sobre la dana ante la jueza

La versión que de los hechos dio sobre la fatídica tarde de la dana el presidente de la DIputación, Vicent Mompó, no convencieron a la jueza que instruye la causa, Nuria Ruiz Tobarra. Sobre todo en cuanto a dos puntos. Uno de ellos, el hecho de que, según Mompó, el Cecopi que desde las 17 horas se reunía en el centro de emergencias, presidido por la entonces consellera Salomé Pradas, solo hablara de la posible rotura de la presa de Forata mientras se desconocían las inundaciones que estaban anegando los municipios ribereños del barranco del Poyo. "Yo no he visto a ningún testigo que venga aquí y diga lo contrario", llegó a decir el presidente de la Diputación en su última declaración. Pero la magistrada señaló tajante, en un auto emitido este lunes: "En la causa existe abundantísima prueba que lo desmiente".

Por ejemplo, un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presente en el Cecopi desveló que "todo el mundo" recibió información sobre las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Poyo a las 19h de la tarde, más de una hora antes de que se activara la alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert. De hecho, cuando la jueza le preguntó si los presentes tenían contacto con el exterior y si fueron receptores de "algún mensaje" o "algún vídeo de familiares o amigos" de zonas próximas al Poyo como Paiporta, Picanya o Ribarroja, el testigo fue bastante explícito: "Nos estaba llegando a todo el mundo y sí que se comentaba".

"Todos hacían comentarios de 'me ha llegado esto, me han pasado esto, me está llamando mi familiar que ha pasado esto'", llegó a explicar el comandante, que apuntó que la primera vez que se enteró de los problemas en el Poyo fue antes de eso, cuando una de sus unidades que se dirigía a Utiel le informó de que no podía cruzar la autovía A-3 sobre el barranco porque este "se había desbordado". Una información que, según explicó el testigo, facilitó al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y al entonces inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, los dos funcionarios de mayor alto rango al frente de la emergencia por debajo de los cargos políticos.

De hecho, esto hizo que la jueza volviera a llamar a declarar a Suárez, considerado el 'cerebro' de la emergencia, para constatar si era cierto que empezaron a llevar informaciones de otros puntos diferentesa la presa de Forata, que hasta ese momento había centrado la atención. "Sí, y ahí es cuando la percepción es que el problema no era solo Forata y se amplió el ámbito", dijo Suárez, para señalar a que se supo de problemas en Picanya, Paiporta, Ribarroja o Chiva, localidades próximas a dicho cauce. Así, expuso que los técnicos tuvieron conocimiento de "otras zonas afectadas" a partir de "fuentes muy variadas", no solo de las llamadas del 112 sino también por parte de alcaldes.

Por todo ello, dijo, a las 19 horas se elevó a la situación de emergencia 2 a l'Hoya de Buñol, donde se encuentra el municipio de Chiva (la cabecera del barranco del Poyo), y se extendió a toda la provincia veinte minutos después. De lo que se informó en un grupo permanente de SMS del que formaba parte el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Todo ello sería, para la jueza, prueba inequívoca de que en el Cecopi se conocían los problemas más allá de la posible rotura de Forata. Eso y los avisos que varios alcaldes del PP dijeron haber hecho a figuras presnetes en el Cecopi.

Las llamadas de las alcaldesas

Amparo Fort, la que fuera alcaldesa de Chiva, dijo que entre las 18.30 y las 19 horas tuvo que llamar al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que estaba presente en la reunión de emergencias autonómica, el Cecopi, para advertirle de las inundaciones. En el programa Salvados, el presidente de la Diputación dijo que sí, que esa información "sí que la tenía" porque Mascarell le informó de la llamada con la alcaldesa de Chiva, que según el diputado provincial le llamó "llorando y diciéndole que aquello era una debacle, que parecía que se iba a terminar el mundo y que estaba arrasando el barranco con todo".

Preguntado por el presentador si no dijo nada en el Cecopi, contestó: "Creo que no. Tampoco sé decirle si el mismo compañero lo trasladó directamente o si esa información ya se tenía en el Cecopi, no sabría contestarle a esa pregunta. Entiendo que si yo tenía esa información y no la trasladé, es porque ya se tenía". Sin embargo, ya en su primera declaración ante la jueza, Mompó dijo que el Poyo simplemente "no existía" en el Cecopi hasta después del envío del ES Alert, a las 20.11 horas y que hasta entonces el "monotema" era Forata.

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Pero no fue la única llamada controvertida, porque la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, dijo que a las 18.38 horas llamó al presidente de la Diputación para alertarle de las inundaciones aguas abajo, en l'Horta Sud, por el desbordamiento del barranco de l'Horteta, tributario del Poyo. En su primera testifical, Mompó negó en su momento hablar con ningún alcalde de la 'zona cero' pero el listado de llamadas de Folgado acredita un contacto de 39 segundos. Así, tras volver a ser citado por la magistrada, Mompó dijo no recordar ese contacto y reiteró que en el Cecopi "no se habló del barranco del Poyo y si se hizo se haría en un tono que no preocupara a nadie".