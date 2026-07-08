Miércoles de atascos en Valencia: más de 20 kilómetros de retenciones dificultan el tráfico

Valencia se despierta tras una noche marcada por un episodio de calor intenso. En cuanto a las carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) notifica a primera hora de este miércoles 8 de julio más de 20 kilómetros de retenciones en las principales entradas y salidas de la ciudad de Valencia.

Como es habitual todas las mañanas laborables, uno de los puntos más congestionados vuelve a ser la Pista de Silla (V-31), donde el tráfico es especialmente lento a la altura de Silla en dirección a València.

También se registran importantes retenciones en la A-3, a la altura de Cheste, y en la V-21, en el entorno de El Puig, tres de los principales accesos utilizados por los conductores para entrar y salir de la capital.

Por su parte, Metrovalencia ha informado de retrasos en la Línea 4 del tranvía de la ciudad. El calor también está afectado directamente a la red de transporte público y es que los sindicatos de Cercanías y Metrovalencia denuncia que las altas temperaturas también afectan a los retrasos en las vías ferroviarias.

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