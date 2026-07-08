UGT respalda el nuevo plan de teletrabajo de la Generalitat pero pide mejoras en la negociación

UGT Serveis Públics se ha mostrado satisfecho ante el decreto sobre teletrabajo que ultima la Dirección General de Función Pública y que ampliará e impulsará significativamente esta modalidad, al convertir el trabajo a distancia en un derecho que el empleado público puede solicitar en cualquier momento. El sindicato considera que el texto supone un "avance importante" hacia un modelo "más realista, flexible y efectivo" en la Administración valenciana y destaca que el borrador da "solución a gran parte de la problemática que arrastraba el teletrabajo" en la Generalitat y "se alinea con las reivindicaciones que UGT ha defendido para una implantación real y efectiva de este sistema como derecho de las empleadas y empleados públicos".

Entre las principales novedades, UGT subraya el paso de un programa de teletrabajo "ligado a la unidad administrativa, estanco y rígido", a un programa "individual vinculado a que cada puesto sea susceptible de teletrabajar", lo que "reduce la burocracia y facilita su aplicación". Asimismo, el sindicato destaca la incorporación de la posibilidad de teletrabajo por circunstancias extraordinarias, incluyendo situaciones de conciliación, con un "procedimiento ágil que puede mejorar de forma relevante el día a día del personal". También valora el periodo transitorio de cuatro meses, en el que se prorrogan automáticamente los programas vigentes, como una herramienta para poner en marcha los nuevos programas individuales sin generar vacíos.

Rebajar el mínimo de presencialidad

No obstante, UGT Serveis Públics advierte de que en la fase de negociación deberán abordarse cuestiones clave, como el porcentaje de presencialidad del 40%, que podría convertirse "en un límite excesivo si no se articula de forma flexible", avisa el sindicato, así como "la necesidad de concretar algunas medidas de conciliación para evitar que queden indeterminadas".

Noticias relacionadas

"Desde UGT Serveis Públics hemos defendido desde el inicio un modelo de teletrabajo realista, flexible y garantista, que reconozca este sistema como un derecho y no como una concesión coyuntural. Este borrador avanza en la dirección de lo que hemos reivindicado y supone un cambio importante respecto a la situación anterior. El sindicato mantendrá una posición activa y exigente en la negociación del decreto para introducir las mejoras necesarias y asegurar que el teletrabajo en la Administración valenciana se implante con plenas garantías para las empleadas y empleados públicos", señala la organización.