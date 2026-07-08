Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo ola de calorMercadonaCarcaixent ola de calorFestival de SaguntJabalíes OlivaNacho VidalTráfico València hoy
instagramlinkedin

En Directo

Altas temperaturas

Última hora del aviso rojo por ola de calor en Valencia

Las altas temperaturas registradas en Valencia dejan consecuencias en la provincia.

Segunda ola de calor en València

Segunda ola de calor en València

Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Grimaldos

En el segundo día de aviso rojo, AEMET ha avisado del peligro en el litoral sur de Valencia con temperaturas máximas de 42 grados y de la posibilidad de volver a alcanzar temperaturas como los 44,8 grados de ayer en Carcaixent. Un total de 265 municipios de la Comunitat Valenciana están en alto riesgo por la ola de calor. El calor extremo ha provocado retrasos y averías en los servicios de movilidad y lugares como el Mercado Central de Valencia se han visto afectados por el deterioro de las cámaras frigoríficas y el estado de los productos.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
  2. Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
  3. Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
  4. Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
  5. Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
  6. La Comunitat Valenciana estrena nuevo parque acuático este verano
  7. Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
  8. La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia

El partido de Baldoví se apoya en las encuestas de Compromís para rechazar las 'sopas de siglas'

El partido de Baldoví se apoya en las encuestas de Compromís para rechazar las 'sopas de siglas'

Última hora del aviso rojo por ola de calor en Valencia

Última hora del aviso rojo por ola de calor en Valencia

Miércoles de atascos en Valencia: más de 20 kilómetros de retenciones dificultan el tráfico

Miércoles de atascos en Valencia: más de 20 kilómetros de retenciones dificultan el tráfico

El calor extremo provoca averías y paros "puntuales" en la climatización de Cercanías y Metrovalencia

El calor extremo provoca averías y paros "puntuales" en la climatización de Cercanías y Metrovalencia

Los testigos y las pruebas que "desmienten" la versión de Mompó sobre la dana ante la jueza

Los testigos y las pruebas que "desmienten" la versión de Mompó sobre la dana ante la jueza

Valencia vive hoy un segundo día con aviso rojo por calor extremo tras máximas de 44,8 grados

Valencia vive hoy un segundo día con aviso rojo por calor extremo tras máximas de 44,8 grados

Los médicos sustitutos librarán sus días de vacaciones entre julio y septiembre en vez de cobrarlos

Los médicos sustitutos librarán sus días de vacaciones entre julio y septiembre en vez de cobrarlos

El Consell impulsa el teletrabajo tras años de atasco y lo convierte en un derecho individual

El Consell impulsa el teletrabajo tras años de atasco y lo convierte en un derecho individual
Tracking Pixel Contents