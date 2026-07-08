Última hora del aviso rojo por ola de calor en Valencia

En el segundo día de aviso rojo, AEMET ha avisado del peligro en el litoral sur de Valencia con temperaturas máximas de 42 grados y de la posibilidad de volver a alcanzar temperaturas como los 44,8 grados de ayer en Carcaixent. Un total de 265 municipios de la Comunitat Valenciana están en alto riesgo por la ola de calor. El calor extremo ha provocado retrasos y averías en los servicios de movilidad y lugares como el Mercado Central de Valencia se han visto afectados por el deterioro de las cámaras frigoríficas y el estado de los productos.