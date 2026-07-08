València marca el récord de una nueva noche tórrida con 26,3 grados

El calor ha sido, esta noche, asfixiante en varios puntos de la Comunitat Valenciana, y ha llegado a superar en algunos de ellos los 25 grados, marca de una noche tórrida. Pero donde más calor ha hecho ha sido en la capital. En concreto, en la ciudad de València se ha llegado a registrar una mínima de 26,3 grados durante la noche.

Así lo indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que habla de una “noche muy cálida o tórrida en el litoral central”, desde Benicàssim hasta Dénia. Las mínimas han sido de 26,3 grados en València, de 25,6 grados en Pego, de 25,5 grados en el aeropuerto de València, de 25,3 grados en Castelló de la Plana y de 25,3 en Miramar.

Ola de calor en València / Francisco Calabuig

Localidades a las puertas de la noche tórrida

Esas son las localidades donde se han superado los 25 grados esta noche. En otras, como Sagunt (24,5 grados), Torreblanca (24,4), Zarra (23,9) ,Oliva (23,7) o Sollana, en concreto el Tancat de Milia en l’Albufera (23 grados), los registros se han quedado a las puertas de la noche tórrida.

Otras mínimas de la noche incluyen Alcoy, que ha marcado el valor más elevado, con 22,9 ºC, seguida de Llíria, con 22,6 ºC, y Montanejos, con 22,5 ºC. También han superado los 22 grados Barx y Xàtiva, ambas con 22,3 ºC, y Morella, con 22,0 ºC. Entre el resto de observatorios destacan Fredes, con 21,9 ºC; Castellfort y Vinaròs, con 21,8 ºC; y Segorbe, con 21,7 ºC. En la provincia de Alicante, las mínimas se han situado en Orihuela, con 20,5 ºC; Novelda, con 20,2 ºC; Benidorm, con 19,7 ºC; y Elche, con 17,4 ºC.

Ninguna noche como esta en València en todo el siglo XX

Esas temperaturas tan elevadas no son habituales en València durante la noche, ni siquiera en los meses de verano. Así lo indican desde Aemet. “No es muy normal registrar una noche tan cálida en València”, aseguran. De hecho, con la de este martes solo son 17 las ocasiones en toda la serie histórica en la que se han dado registros iguales o superiores a los 26,3 grados.

El cambio climático ha acelerado esa sucesión de noches tórridas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología explican que, de esas 17 noches con mínimas de 26,3 grados o más, 16 de ellas se registraron en la última década, a partir de 2015. La única que es anterior se registró en 2003, es decir, que no ha habido ninguna noche como esta en la capital de la Comunitat Valenciana en todo el siglo XX.

Ola de calor

Este miércoles se volverá a vivir una jornada de calor extremo porque la actualización de los pronósticos han llevado a la agencia a activar de nuevo hoy el aviso rojo por calor -significa peligro extraordinario- por segunda jornada consecutiva. Y es que será una jornada con "valores significativamente elevados" en toda la autonomía valenciana.

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El litoral sur de Valencia podría alcanzar por segundo día consecutivo máximas por encima de los 42 grados, un valor que podría elevarse aun más, hasta los 44 grados, de nuevo en el entorno de Carcaixent. Los avisos son de color naranja -peligro importante- en el resto de la provincia de Valencia y en el litoral de Alicante, donde se espera que el mercurio se dispare hasta los 33 o 36 grados en la costa y los 39 o 40 en el interior. En las comarcas rurales de Alicante y en toda la provincia de Castellón, el peligro es bajo con máximas entre 36 y 39 grados. Las previsiones estiman "entre 42 y 43 grados en puntos del sur de Valencia y del extremo sur de Alicante".