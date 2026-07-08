Valencia vuelve a registrar hoy la temperatura más alta de Europa: 43.9 grados en Xàtiva

Segunda jornada con temperaturas de récord en la Comunitat Valenciana. Xàtiva se convierte este miércoles 8 de julio en el municipio más cálido de Europa tras registrar 43.9 grados esta tarde según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La provincia de Valencia repite hito por segundo día consecutivo después de que ayer, martes 7 de julio, Carcaixent se convirtiese en el municipio con mayores temperaturas registradas en todo el continente con 44.8 grados.

Según explican desde Aemet, Xàtiva es una localidad tradicionalmente cálida pero "lo que estamos viviendo este año es extraordinario". "Según la previsión, mañana podrían superarse de nuevo los 43 grados. Sería la primera vez que ocurre durante tres días consecutivos", advierten.

La segunda gran ola de calor del verano mantiene en alerta roja al litoral sur de la provincia de Valencia y en aviso naranja o amarillo al resto de la Comunitat Valenciana. Tras una jornada tórrida, el mercurio sigue disparado este miércoles en las comarcas centrales, alcanzando registros extremos en el interior y prelitoral.

Los municipios que superan los 40 ºC este miércoles

Aemet confirma que el termómetro ha rebasado los 40 ºC en las localidades de Xàtiva: 43.9, Ontinyent: 43.7, Carcaixent: 43.2, Orihuela: 42.9, Jalance: 42.1, Bicorp: 41.9, Chelva: 41.8, Barx: 41.5, Llíria: 41.3, Atzeneta del Maestrat: 41.2, Novelda: 41.1, Turís: 41.1, Pego: 41.0, Oliva: 40.9, Elx: 40.5, Zarra: 40.3, Miramar: 40.3 y Villena: 40.1. Además, tanto Ademuz como Fontanars dels Alforins rozan la cifra con máximas de 39.9 grados en ambas localidades.

Temperaturas en las capitales de provincia

Por su parte, las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana tampoco dan tregua y rozan los 40 ºC a primera hora de la tarde, registrando valores inusualmente altos para zonas costeras en esta época del año. Alicante/Alacant lidera el termómetro en las capitales con unos sofocantes 37,9 ºC, seguida muy de cerca por València, que alcanza los 37,6 ºC en un ambiente marcado por la alta humedad. Mientras tanto, Castelló de la Plana se mantiene un escalón por debajo, aunque marcando un registro notablemente alto de 36,8 ºC.