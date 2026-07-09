Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a primera hora de la mañana de un accidente en la A-7 a la altura de Godella y en dirección Alicante, que a estas horas deja ya más de 12 kilómetros de retenciones. El accidente no ha tenido víctimas mortales.

Este jueves 9 de julio ha comenzado con importantes atascos en las vías de acceso y salida de la ciudad de València. El accidente se ha producido en el punto kilométrico 323 de la A-7 y está condicionando la circulación en uno de los principales corredores viarios de la provincia. Las retenciones alcanzan ya los 12 kilómetros, lo que provoca importantes demoras para los conductores que circulan en dirección a Alicante durante la hora punta.

Además de esta incidencia, la jornada deja las retenciones habituales en otros accesos al área metropolitana. La V-21 registra tráfico lento en la entrada norte de València, mientras que la V-30 vuelve a concentrar circulación densa en varios tramos de la ronda. También la A-3 presenta las habituales complicaciones de primera hora debido a la elevada intensidad de vehículos. En total, se registran a primera hora de la mañana más de 22 kilómetros de retenciones en las principales carreteras.

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