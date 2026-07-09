El alcalde de Cheste declara a la jueza de la dana que estuvieron rescatando vecinos desde cuatro horas antes del ES Alert

Nueva testifical en la causa de la dana. Después de que pasara a declarar este miércoles la alcaldesa de València, María José Catalá, le tocaba el turno al alcalde de Cheste, José Morell. El primer edil ha declarado, entre otras cosas, que su equipo llevaba ya cuatro horas rescatando a vecinos atrapados cuando llegó el ES-Alert a las 20.11 horas. Según su testimonio, el primer aviso de gravedad se produjo sobre las 16.30 horas, cuando el inspector de la Policía Local le comunicó que una familia había quedado atrapada y necesitaba refugio.

El regidor ha explicado que el municipio siguió la evolución meteorológica a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde los días previos, y que el 28 de octubre ya se había coordinado con la jefatura policial la limpieza de sumideros y la colocación de vallas junto a los barrancos. Cabe recordar que las alertas amarillas no suelen activar protocolos específicos, algo que según su declaración explica la respuesta inicial del consistorio.

La mañana del 29 de octubre, un mensaje del concejal de seguridad, que trabaja en una fábrica, advirtió a las 7.20 horas de que se estaba "poniendo complicado" y que había que avisar a la población. El Ayuntamiento cerró entonces el paso de los barrancos y envió al guardia rural a comprobar el estado de las carreteras, con el objetivo de evitar que los vecinos se adentraran en vías sin salida, según Morell. A las 10.12 horas, el consistorio publicó en redes sociales las recomendaciones estándar de la Generalitat Valenciana (GVA) ante episodios de lluvia pero el testigo ha insistido en que no hubo contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en ningún momento de esos días: "Ni me llamaron ni llamé".

Según el relato del alcalde de Cheste, hacia las 18 horas se convocó una segunda reunión de emergencias mientras agentes de la Policía Local que participaban en los rescates quedaban atrapados por el agua. El alcalde ha relatado que llegaron audios de policías gritando "por favor ayudadnos" y que algunos agentes llegaron a despedirse de sus familias. Ante la imposibilidad de acceder con medios propios, el consistorio recurrió a maquinaria de particulares, con retroexcavadoras, para rescatar a unas 50 personas, cifra que el alcalde ha matizado como la que él conoce.

La Policía Local llamó al 112 pidiendo medios, pero finalmente se optó por el uso de maquinaria privada; en el operativo se perdieron dos vehículos policiales, el segundo sobre las 19.45 horas. A las 20.11 horas, cuando llegó el ES-Alert, Morell ha descrito "perplejidad absoluta": llevaban ya desde las 16.30 horas sacando a vecinos del agua y eran plenamente conscientes del riesgo. Poco después el municipio se quedó sin luz, teléfono, internet y gas, conservando únicamente el suministro de agua corriente, según su declración.

Preguntado por el primer fallecido del municipio, el alcalde ha respondido que no lo recuerda con precisión, aunque sí tuvo la sensación de que algunos de los casos que le relataban tenían mala pinta, como el de los empresarios desaparecidos, cuya situación se confirmó al día siguiente. Preguntado por la dependencia del complejo educativo de Cheste -uno de cuyos profesores falleció volviendo a casa- respecto a la Conselleria de Educación, Morell ha confirmado que sí depende de ella y que, a nivel de emergencias, existe obligación de avisar al consistorio. Sin embargo, ha afirmado que no recibieron ninguna comunicación por parte de la Conselleria de Educación.

El alcalde ha negado haber mantenido contacto en los días previos con el ex secretario autonómico Emilio Argüeso ni con ningún otro responsable autonómico, más allá de correos genéricos, y ha asegurado que tampoco hubo comunicación con la Diputación de Valencia ni con otros alcaldes. Según su testimonio, todas las decisiones se tomaron con la información de las previsiones meteorológicas, lo que llevó al cierre de colegios y al refuerzo de la Policía Local. El Ayuntamiento montó por la tarde un centro de refugiados recurriendo a vecinos para conseguir alimentos cuando ya había cortes de luz.

Noticias relacionadas

Asimismo, ha precisado que no solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ya que su prioridad era conseguir bomberos y Guardia Civil para los rescates inmediatos. Por la mañana, los bomberos ya habían colaborado con la Policía Local en uno de los rescates, y la Guardia Civil fue el principal apoyo externo durante la jornada.