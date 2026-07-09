De las aulas de Caxton College a la psicología forense en Reino Unido

“Siempre tuve la gran suerte de contar con el apoyo de mi entorno desde muy joven”, señala la Dra. Jareño desde el Reino Unido, donde vive, estudia y trabaja desde hace diez años. Cuenta que, en su casa, siempre se mostraron abiertos a comprarle libros de psicología y criminología y compartían su curiosidad. Además, como estudiante en Caxton College, disfrutó de un espacio seguro para explorar sus intereses. Las clases de psicología le permitieron adentrarse en la materia desde GCSE (3º de la ESO). Y, por supuesto, destaca que la sociología fue otro gran trampolín (en Bachillerato), ya que la variedad de temas, especialmente los forenses, le ayudaron a sentirse a gusto investigando y comprendiendo ese ámbito. Jareño elogia también el papel que tuvo otra asignatura que puede resultar más sorprendente, la literatura inglesa, porque explica que la formulación psicológica y el análisis de textos tienen mucho en común. “Intentar desgranar el verdadero significado de un poema y cómo el autor pudo verse afectado por el contexto de su época es asombrosamente similar a comprender el significado de las acciones de una persona y cómo influyeron en ella sus circunstancias y su crianza”, afirma.

La Dra. Jareño manifiesta que tenía una pasión, un interés que sentía como algo innato, y a cada paso buscó la forma de experimentarlo y explorarlo. Las oportunidades para llevar a cabo su exploración a veces surgían de los lugares más inesperados, y asegura que mantener los ojos bien abiertos para aprovechar las opciones que tenía a su alcance desde joven fue clave para consolidar su confianza en este campo. Cuando terminó la etapa escolar, tras 17 años como alumna en Caxton College estando en contacto con una gran riqueza cultural y de experiencias gracias a la diversidad del profesorado y de sus propios compañeros, hablaba con total fluidez español, inglés y francés.

Recalca que siempre se sintió identificada con el estilo de aprendizaje británico. Sacó el máximo partido a las aplicaciones prácticas, las interconexiones y los trabajos evaluables (coursework) que hacía en las asignaturas inglesas. Gracias a estas experiencias, se dio cuenta de que quería ir a una universidad del Reino Unido y, mientras cursaba el grado de Psicología, empezó a trabajar como voluntaria con niños, niñas y jóvenes vinculados al sistema de justicia penal. Impartía sesiones de rehabilitación a menores de entre 12 y 17 años en diversas áreas: relaciones afectivas sanas, concienciación sobre las víctimas, abuso de sustancias, conducción segura y resolución de conflictos, entre otras. Pero su especialidad siempre fue la delincuencia por arma blanca.

Cuando pasó a realizar el doctorado en Psicología Forense, centró su tesis en la juventud implicada en este tipo de delitos. Señala la experta que “Era un tema de gran actualidad en el Reino Unido, pero sentía que los medios de comunicación y la prensa sensacionalista lo trataban de forma injusta, buscando generar alarmismo. Por aquel entonces, yo ya llevaba unos años trabajando con jóvenes que habían portado armas blancas o se habían visto envueltos en estos delitos. Sabía que, lejos de ser simplemente chicos violentos y antisociales, eran menores con traumas, miedos y una falta absoluta de recursos y herramientas para gestionar los entornos tan difíciles en los que vivían”.

La investigación que llevó a cabo a lo largo de su doctorado le permitió justificar la necesidad de una intervención de apoyo temprano para intentar evitar que la juventud se involucrara en la delincuencia por arma blanca y otros comportamientos violentos. Las intervenciones de aquella época no profundizaban lo suficiente en la gestión de la ira y las necesidades de regulación emocional que subyacían a esa conducta. A la par que realizaba este trabajo, hacía sus prácticas de especialización, donde tuvo la gran suerte de trabajar con una gran variedad de niños, niñas, jóvenes y sus familias. Recaló en el equipo de apoyo a la salud mental (MHST) y se dio cuenta de que faltaba ayuda temprana para aquellos jóvenes a los que les costaba gestionar sus emociones, especialmente la ira. A estos menores se les señalaba por sus problemas de conducta, los dejaban de lado en los grupos de amistades, los expulsaban de las clases o de los colegios, pero era precisamente este perfil de alumnado el que tenía riesgo de desarrollar conductas antisociales en el futuro.

Jareño sostiene que “este sector de estudiantes se quedaba en tierra de nadie. Sus casos no eran lo suficientemente graves como para que los asumieran los servicios de salud mental infantil y juvenil, pero los servicios de atención temprana como el MHST aún no disponían de las herramientas para trabajar con ellos. Así que, junto con el MHST de Nottingham, creé una herramienta específica. La probaron en varios colegios, recopilaron opiniones y midieron los resultados. No solo descubrimos que el programa gustaba a los centros y al alumnado, ¡sino que realmente les beneficiaba!”. En el colegio se notó una reducción significativa de estos “problemas de conducta” y los menores se sintieron más seguros y capaces de comunicarse.

La Dra. Jareño se siente muy orgullosa del impacto que tuvo su programa SHERBET (Supporting Healthy Emotion Regulation and Behaviour Expression Treatment) en aquellos primeros colegios y supo desde el primer momento que, si se le daba la oportunidad, podría lograr un cambio enorme. Apostó por su libro, por si misma y buscó la forma de publicarlo para que llegara al mayor número de personas posible. Por suerte, la editorial Routledge también creyó en SHERBET.