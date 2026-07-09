Una "batalla campal" en la cárcel de Picassent entre dos grupos acaba con dos internos en el hospital

Una pelea multitudinaria que enfrenó a dos grupos de internos en el centro pemnitenciario de Picassent ha sacado a la luz la falta de médicos y de medios en las instalaciones. Así lo aseguran desde los sindicatos ACAIP y UGT tras la "batalla campal" que ocurrió en la tarde de ayer miércoles sobre las 16,30 horas (que es la hora a la que los internos bajan al patio) en el módulo 23 de la Unidad de Preventivos del Centro Penitenciario de Valencia. Cabe destacar que este departamento alberga a internos reincidentes, conflictivos, muchos de los cuales han estado clasificados anteriormente en el régimen de vida más restrictivo, según afirman los sindicatos.

"Sobre esa hora, tres internos de origen georgiano empieza a agredir a varios internos de origen musulmán. Casi simultáneamente, en el otro extremo del patio se produce una pelea multitudinaria también entre internos georgianos por un lado y musulmanes por otro. Utilizan mesas y sillas para acometerse unos a otros. En ambos casos los dos grupos presentan una gran agresividad y violencia", explican los sindicatos en un comunicado.

La pelea implica que acudan funcionarios de otros departamentos, "dejando estos bajo mínimos, para tratar de controlar la situación". Las mimsas fuentes reclacan que "ya por la mañana se había producido una disputa entre internos de ambos grupos en la cola del Economato, que es donde los internos adquieren productos (café,tabaco...)".

Como consecuencia de la pelea, dos internos resultaron lesionados de consideración, uno en la nariz, otro en la mandíbula, lo que obligó a su traslado al Hospital General para ser examinados. "Con tratarse de hechos muy graves, lo más importante es que a los internos responsables no se les pudo aplicar ningún tipo de restricción regimental (aislamiento) ya que en el día de ayer no había ningún médico en el Centro Penitenciario de Valencia", explican.

Normativa vigente y falta de personal

La normativa vigente establece que para aplicar ese tipo de medidas, el interno tiene que ser examinado por un médico antes, por lo que, si no hay médico, no hay aislamiento. "Lo único que se pudo hacer fue separar a los internos en diferentes departamentos, que no están concebidos ni preparados para alojar a internos después de un incidente de estas características", explican. Y añaden: "Es decir, la falta de médicos no sólo supone problemas asistenciales (en cuanto a enfermedades mentales, infecciosas..) sino que también tiene graves implicaciones en materia de seguridad en el centro penitenciario y a nivel de la sociedad general, ya que se dispara el número de salidas a hospitales para atenciones, consultas...)".

En la actulidad, el Centro Penitenciario de Valencia tiene un 75% menos de médicos de los que debería tener, circunstancia que se puede agravar próximamente al vencer contratos temporales de algunos de ellos, que aún no se sabe si se van a renovar o no.

Hay una clara dejación de funciones por parte de la Administración Penitenciaria y de la Administración Autonómica, que incumplen la normativa legal para el traspaso de las competencias de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas.

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Desde ACAIP+UGT queremos destacar la "gran actuación" de los funcionarios del centro que pudieron solventar "con gran profesionalidad la situación, pese a la falta de efectivos, de preparación y, además, sin resultar heridos".