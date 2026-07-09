Compartiendo Saberes: más de una década transformando la experiencia migrante en aprendizaje colectivo

Hace más de tres décadas, un grupo de voluntarios decidió unirse en Valencia para defender los derechos de quienes llegaban a la ciudad desde otros lugares del mundo en busca de nuevas oportunidades. Así nació Valencia Acoge, una entidad que trabaja para construir una sociedad más justa e inclusiva, poniendo en el centro a las personas migrantes. Su labor abarca desde el acompañamiento en trámites administrativos hasta el acceso al empleo, la vivienda o el aprendizaje del idioma, siempre con un objetivo claro: garantizar que los derechos humanos sean una realidad para todos. «Trabajamos para que Valencia sea un lugar mejor para todas las personas», resume Felipe Cortés, responsable del área de sensibilización de la entidad.

Ese compromiso se materializa hoy en iniciativas como «Compartiendo Saberes», un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación «la Caixa» y cuya propuesta busca reconocer y difundir los aprendizajes generados por el grupo Funtun, integrado por personas migrantes que diseñan y protagonizan acciones de sensibilización social. Bibliotecas humanas, monólogos, cuentacuentos infantiles o encuentros comunitarios son algunas de las herramientas que han permitido abrir estos espacios de diálogo y reflexión.

La esencia del proyecto reside en una idea sencilla pero transformadora: que sean las propias personas migrantes quienes cuenten sus experiencias y contribuyan a cambiar los relatos que existen sobre la migración. Desde 2013, el grupo Funtun ha impulsado iniciativas participativas en universidades, colegios, museos, centros culturales y espacios sociales, demostrando que la sensibilización resulta más efectiva cuando nace de las voces de quienes han vivido esos procesos. «No solo se trata de mostrar actividades concretas, sino también de visibilizar el valor del trabajo colectivo y sostenido en el tiempo, capaz de desmontar prejuicios y generar nuevas formas de convivencia», subraya Cortés.

Llamamiento a la implicación ciudadana

Para conseguirlo, el responsable del área de sensibilización de la entidad revela que caminar junto a la Fundación «la Caixa» es fundamental porque supone «una oportunidad para dar continuidad y sostener procesos que cuestan mucho construir», además de representar un importante respaldo al trabajo desarrollado durante años y fortalecer espacios donde las personas migrantes adquieren «confianza, liderazgo y capacidad de incidencia social». En un contexto marcado por el aumento de discursos simplistas sobre la migración, Valencia Acoge encuentra imprescindible sostener estos procesos participativos que ayudan a construir una ciudadanía más crítica, informada y cohesionada.

A futuro, los retos siguen siendo importantes. El deterioro de las condiciones de vida, las dificultades de acceso a una vivienda o a un empleo digno y la persistencia de determinados prejuicios continúan condicionando la inclusión social. Frente a ello, Cortés hace un llamamiento a la implicación ciudadana: «participar en actividades, acercarse a la realidad de las personas migrantes y cuestionar estereotipos que muchas veces se dan por ciertos». Al fin y al cabo, como refleja el espíritu de Compartiendo Saberes, las transformaciones más profundas surgen cuando las experiencias individuales se convierten en conocimiento compartido y cuando toda la sociedad entiende que la diversidad no es un desafío, sino una oportunidad para crecer juntos.