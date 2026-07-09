Los directores de los centros PROA urgen a que se asignen docentes antes de septiembre: “Nos parte por la mitad”

Sobre el papel, el programa PROA + es un programa estatal orientado a refuerzo, orientación y apoyo educativo para alumnado con más riesgo de dificultades escolares o abandono. En la práctica, supone para muchos centros rurales, incompletos o de especial dificultad un balón de oxígeno, porque permite que se les asigne un docente más que, en muchos casos, marca la diferencia. El programa encara su tercer curso pero lo hace con la perspectiva de que esos refuerzos, esta vez, tarden en llegar. Si el año pasado se asignaron vía comisiones de servicio en julio, este año ese listado definitivo de comisiones de servicio va a salir este jueves y, salvo sorpresa de última hora, lo hará sin las plazas del programa PROA entre ellas.

Es decir, que los centros que tienen asignados docentes de ese programa tendrán que esperar hasta septiembre para saber qué profesional interino ocupará esas plazas. “Nos parte por la mitad”, indican desde la dirección de uno de esos centros. Los directores de esos colegios e institutos públicos han manifestado en un comunicado su preocupación, porque entienden que la tardanza de la Conselleria de Educación en asignarles a esos docentes extra pone en jaque la continuidad del programa.

Inestabilidad en los centros

“Pedimos a la Conselleria de Educación que esta plaza sea asignada mediante una comisión de servicios que permita mantener al mismo profesional en el centro”, expresan en el comunicado conjunto. “Al no haber incluido este tipo de plazas en las comisiones, se está generando inestabilidad y poca continuidad en los centros”, lamentan..

Creen los directores que la eficacia del programa “no depende únicamente de los recursos económicos o de la mera existencia”, sino también “de la continuidad de los profesionales que lo desarrollan”. Y es que aseguran que los vínculos de confianza que se crean con el alumnado, las familias y el profesorado “son esenciales para que las actuaciones tengan éxito”.

Las comisiones de servicio

“Cambiar cada curso al docente responsable del PROA obliga a empezar de nuevo procesos que requieren tiempo: conocer la realidad del centro, identificar las necesidades del alumnado, coordinarse con los equipos docentes y establecer relaciones de confianza con las familias. Esta situación dificulta la consolidación de los proyectos educativos y reduce el impacto de un programa que precisamente pretende compensar desigualdades y mejorar las oportunidades educativas”, lamentan. Las comisiones de servicio salen hoy de forma definitiva y lo que quede fuera será cubierto en septiembre por personal interino, que lo tiene mucho más complicado para permanecer en el centro varios cursos seguidos.

Ahora, con esos docentes por asignar y sin perspectiva de tenerlos hasta septiembre, la vida es más complicada para algunos centros, sobre todo los más pequeños, como los rurales o los incompletos. No pueden tener las cosas lo suficientemente claras como para hacer horarios o asignar tutorías. “Tenemos esa necesidad y nos parte por la mitad”, dicen.

En muchos colegios e institutos la plaza PROA permite hacer desdoblamientos, tutorías o, que en los centros incompletos, algunas clases puedan ser por cursos y no por ciclos. “El programa PROA es un recurso muy importante, nos permite tener un docente más y poder hacer actuaciones de éxito que sin ese docente no podríamos hacer”, resumen los directores de los centros acogidos al programa.

A partir de septiembre

Los directores de esos centros se han dirigido a la Conselleria de Educación en las semanas previas, y aseguran que esta les ha comunicado que ese programa se sostiene con fondos estatales que aún no han llegado a las comunidades autónomas. Por eso se ha tomado la decisión, les han dicho, de cubrir las plazas con interinos a partir de septiembre.

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“Reclamamos a la Conselleria que facilite la asignación del docente PROA en comisión de servicios, garantizando así la continuidad de un profesional que ya conoce el contexto, las necesidades y los objetivos de nuestro centro. Esta medida no representa un privilegio, sino una decisión coherente con los principios de eficiencia, calidad educativa y estabilidad de los proyectos de innovación y de atención a la diversidad”, zanjan los directores de este tipo de centros.