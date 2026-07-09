La expectativa de tres días seguidos con máximas de 44 grados marca una ola de calor "insólita"

Este martes y este miércoles, la localidad valenciana de Xàtiva marcó temperaturas de 44 grados en plena ola de calor. Dos días seguidos, con previsión de un tercero, porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un jueves con más de 42 grados en algunos puntos de la Comunitat Valenciana, una previsión que incluso podría quedarse corta a la luz de lo visto estos días. Y desde la Aemet reconocen que es un episodio “insólito”, porque esa sucesión de tres jornadas rozando los 44 grados no se habían dado nunca antes. Solo en una ocasión anterior se ha superado dos días seguidos el umbral de los 43 grados: en Xàtiva, el 26 de agosto de 2010 (43,3) y el 27 siguiente (43,8).

“Ahora no son dos días seguidos, sino que van a ser tres, porque se espera lo mismo, o como mucho ligeramente más bajo, para este jueves”, explica el jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez. Reconoce que no es la primera vez que se alcanzan registros de 45 grados de máxima, también ha habido episodios similares en el siglo XX. “Pero tenían que pasar años e incluso décadas para volver a encontrar nuevos registros de 45 grados”, indica. Entre los días más calientes de las olas de calor más tórridas rememora, por ejemplo, el 4 julio de 1994, el año de los grandes incendios, o algunos días de julio de 1982. Pero el resto no es equiparable.

Ola de calor en València / Francisco Calabuig

Ahora, en cambio, ya se han registrado 45 grados en algún observatorio de la red de Aemet durante cinco años consecutivos. Es decir, que ya no se trata de un fenómeno inusual, sino cada vez más repetido. “Lo más significativo de estas últimas olas de calor es la persistencia y la extensión, porque antes duraban uno o dos días y no se daban todos los veranos”, explica Núñez. Pero desde 2021 se produce una “sucesión de episodios cálidos tremendos”: “casi vivimos una ola calor permanente”.

Desde 2021 se produce una “sucesión de episodios cálidos tremendos”: “casi vivimos una ola calor permanente”

Para este jueves todavía hay aviso naranja por calor en dos de las tres provincias -Alicante y Valencia- y el viernes, todavía no hay avisos establecidos. Pero todo apunta que no va a ser el último fenómeno extremo. “La próxima semana apunta a un nuevo episodio cálido, veremos intensidad, veremos avisos activados por calor”, vaticina Núñez.

Xàtiva, punto caliente este miércoles

Este miércoles continuaron las temperaturas muy altas, sobre todo en el sur de Valencia. En Xàtiva, por ejemplo, se alcanzaron 43,9 grados de máxima. Algo inhabitual, resaltan desde Aemet, aunque Xàtiva esté en la zona más cálida de la Comunitat Valenciana; de hecho, en 18 años de los 35 últimos, más de la mitad, no se ha superado ese umbral.

Además, que se supere el umbral de los 43 °C dos veces en un mismo año solo había ocurrido en 1994, 2001, 2010, 2015, 2022 y 2023, y en tres ocasiones en 2003. Y que se supere el umbral de los 43 °C dos días consecutivos, como ha ocurrido este año, solo se había registrado una vez en Xàtiva: el 26 de agosto de 2010, con 43,3 grados, y el 27 de agosto de 2010, con 43,8.

Asimismo, según la previsión, mañana podrían superarse de nuevo los 43 °C. Sería la primera vez que ocurre durante tres días consecutivos e igualaría a 2003 como año con tres días por encima de los 43.

Más de 40 grados

Este miércoles, muchos termómetros ya superaban los 40 grados a las 13.00 horas. Pero más tarde, la temperatura ha aumentado todavía más: a los 43,9 grados de máxima en Xàtiva (y un poco menos en Ontinyent, 43,7) se suman en rojo en el mapa los 41,9 de Bicorp y los 41,8 de Chelva. Por encima de los 40 también está Llíria, con 41,1 grados de máxima.

Por su parte, las tres capitales de provincia tampoco dan tregua y rozaron los 40 ºC a primera hora de la tarde, registrando valores inusualmente altos para zonas costeras en esta época del año. Alicante lidera el termómetro en las capitales con unos sofocantes 37,9 ºC, seguida muy de cerca por València, que alcanza los 37,6 ºC en un ambiente marcado por la alta humedad. Mientras tanto, Castelló de la Plana se mantiene un escalón por debajo, aunque marcando un registro notablemente alto de 36,8 ºC.

Sin tregua este jueves

El calor seguirá aún este jueves en la Comunitat Valenciana, en una jornada en la que Aemet sigue manteniendo para dos de las tres provincias valencianas el aviso de nivel naranja. Será de este color en Alicante y Valencia, y amarilla en Castellón. Las temperaturas darán una ligera tregua pero solo en el litoral de la provincia valenciana, mientras que en el resto, se prevé que puedan llegar a marcar hasta 42 grados. Sobre todo, en el sur de la provincia de Valencia y algunos puntos del extremo sur de la de Alicante.

Ola de calor en València / Francisco Calabuig

Así lo indica la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología ( Aemet ) para este jueves 9 de julio. Se prevén temperaturas “significativamente elevadas”, superiores a los 37-39 grados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón, alertan desde la institución. En cuanto al sur de Valencia y puntos del extremo sur de Alicante, serán los puntos más calientes donde el calor podrá llegar a ser más asfixiante: se alcanzarán valores de 41-42 grados.

El sol calentará desde un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Aun así, no se descarta que haya algo de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte de la Comunitat Valenciana, sobre todo por la tarde. No solo eso, sino que también es probable que se den chubascos y tormentas en el interior norte de la provincia de Castellón.

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