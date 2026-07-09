La ola de calor extremo se despide de la Comunitat Valenciana tras superar de nuevo los 41 grados

La ola de calor comenzó este jueves a dar sus últimos coletazos en la Comunitat Valenciana. Aunque los termómetros volvieron a superar los 41 grados en varios puntos del territorio, el episodio extremo empezó a perder intensidad gracias a la entrada de la brisa durante la tarde y a un ligero descenso de las máximas respecto a las jornadas precedentes. Este viernes las temperaturas volverán a situarse en valores más habituales para esta época del año, lo que supondrá el final oficial de la ola de calor, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego durante el fin de semana.

Hasta las 17.40 horas, Requena (Valencia) y Orihuela (Alicante) registraban la temperatura más alta de la Comunitat Valenciana, con 41,3 grados, seguidas de Ontinyent (Valencia), con 41,2, y Jalance (Valencia), con 41 grados. También destacaban los 40,7 grados de Ayora (Valencia), los 40,6 de Villena (Alicante), los 39,6 de Fontanars dels Alforins (Valencia), los 39,5 de Elche (Alicante) y los 39,1 de Xàtiva (Valencia). Pese a estos registros, el calor perdió intensidad respecto al miércoles, cuando varias localidades valencianas superaron ampliamente los 43 grados y se alcanzaron algunos de los valores más altos de todo el episodio.

Turistas en plena canícula frente al Hemisfèric. / Francisco Calabuig

Ese descenso ya era especialmente visible en municipios como Ontinyent, que apenas veinticuatro horas después de alcanzar los 43,7 grados se quedaba este jueves en 41,2, más de dos grados y medio por debajo del día anterior. La evolución del episodio también se reflejó en los avisos meteorológicos, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) retiró el nivel rojo por calor extremo y mantuvo únicamente el aviso naranja en las zonas donde todavía podían alcanzarse los 41 grados.

En el litoral, donde el Mediterráneo ejerce de regulador térmico, las temperaturas fueron bastante más contenidas. Alicante alcanzó los 37,6 grados, mientras que València registró una máxima de 32,4 grados y Castelló de la Plana, de 33,9.

Sigue el calor, pero no extremo

El jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, explica que el cambio se consolidará a partir de este viernes. "Las temperaturas se normalizan y volverán a situarse en valores propios de esta época del año. Seguiremos hablando de calor, pero ya no de un episodio excepcional como el que hemos vivido durante los últimos días", señala.

Esa normalización será mucho más evidente en las comarcas del interior que en la franja litoral. El mejor ejemplo vuelve a ser Ontinyent, donde tras los 43,7 grados del miércoles y los 41,2 de este jueves, la previsión apunta a unos 38 grados el viernes y alrededor de 35 durante el sábado y el domingo. En cambio, en la costa apenas se apreciarán variaciones y ciudades como València o Alicante seguirán moviéndose en torno a los 31 o 32 grados, ya que la elevada temperatura del Mediterráneo amortigua tanto las subidas como las bajadas térmicas.

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Una mujer se refresca en una fuente en el centro de València. / Francisco Calabuig / Francisco Calabuig

El alivio también llegará al conjunto de España. La aproximación de una vaguada atlántica favorecerá la entrada de una masa de aire menos cálida y permitirá poner fin oficialmente a una ola de calor que ha dejado temperaturas superiores a los 42 grados en amplias zonas del país, récords históricos en algunos observatorios y numerosas noches tórridas. Aun así, la Aemet advierte de que el descenso será relativo: durante el fin de semana todavía se superarán los 35 grados en amplias zonas del centro y del este peninsular, incluida la Comunitat Valenciana, aunque ya dentro de los valores habituales para el mes de julio.