Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo naranja hoy

La ola de calor persiste en la Comunitat Valenciana y continúa con temperaturas desorbitadamente altas que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se corresponden a una alerta naranja. La Aemet establece a partir de este jueves el aviso naranja (peligro importante) por las temperaturas máximas que se alcanzarán en el día de hoy, además de un nivel de preemergencia extremo para el riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana.

La Consellería de Sanidad ha facilitado una lista de municipios según el nivel estimado de riesgo en el que se encontrarían basándose en las predicciones disponibles para que se extreme la precaución:

Riesgo naranja (medio)