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Lista de los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo naranja hoy
Aviso naranja en la mayor parte de Valencia con riesgo extremo ante los posibles incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana
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La ola de calor persiste en la Comunitat Valenciana y continúa con temperaturas desorbitadamente altas que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se corresponden a una alerta naranja. La Aemet establece a partir de este jueves el aviso naranja (peligro importante) por las temperaturas máximas que se alcanzarán en el día de hoy, además de un nivel de preemergencia extremo para el riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana.
La Consellería de Sanidad ha facilitado una lista de municipios según el nivel estimado de riesgo en el que se encontrarían basándose en las predicciones disponibles para que se extreme la precaución:
Riesgo naranja (medio)
- El Alto Mijares: Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente de la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva del Viver, Zucaina
- El Alto Palancia: Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toro (El), Torás, Vall de Almonacid, Viver
- El Baix Maestrat: Castell de Cabres, Pobla de Benifassà (la)
- El Baix Segura / La Vega Baja: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Beniferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos (los), Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, Sal Fungencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja
- El Baix Vinalopó: Crevillent, Elx/Elche, Santa Pola
- El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio: Aspe, Fondó de les Neus (El) / Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda
- Els Ports: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, Mata de Morella (La), Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella. Todolella, Vallibona, Vilafranca / Villafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo
- La Marina Baixa: Alfàs del Pi (L'), Benidorm, Finestrat, Nucia (La), Orxeta, Polop, Relleu, Vila Joiosa (La) / Villajoyosa
- La Plana Baixa: Alcudia de Veo, Aín, Ribesalbes, Suera / Sueras, Tales
- L'Alacantí: Agost, Aigües, Alacant / Alicante, Busot, Campello (El), Mutxamel, Sant Joan D'alacant, Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig
- L' Alcalatén: Alcora (L'), Costur, Figueroles, Llucena / Lucena del Cid, Useres (Les) / Useras, Xodos / Chodos
- L'Alt Maestrat: Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Benassal, Catí, Culla, Torre d'en Besora (La), Villar de Canes, Vistabella del Maestrat
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