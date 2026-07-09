Llorca arremete contra las candidaturas de Morant y Oltra

Las urnas se acercan y los discursos se afilan. El president Juanfran Pérez Llorca, pese a no estar todavía confirmado por su partido como el candidato del PP para las elecciones de 2027, ha cargado este jueves contra dos dirigentes de izquierdas que jugarán un papel clave en esa 'batalla de Valencia' que se librará dentro de menos de un año: Diana Morant, aspirante del PSPV a la Generalitat, y Mónica Oltra, que peleará por el ayuntamiento de València.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Pérez Llorca ha criticado a Morant sin necesidad de que nadie le preguntara. De hecho, el jefe del Consell había sido cuestionado por su situación de interinidad al frente del PPCV, tema que ha esquivado atacando a la también ministra del Gobierno de España.

Llorca ha asegurado tener "la obligación y el compromiso" de seguir trabajando como president "para todos los valencianos" y que, "a diferencia de otros", él lo hace "en exclusividad". El conductor del acto le ha pedido concretar si se refería a Morant, algo que el popular ha considerado "obvio".

Sobre el regreso de Oltra, por su parte, ha señalado que la líder de Compromís y exvicepresidenta del Consell "nunca se fue" sino que "la pusieron un poco en la nevera" tras su imputación por presunto encubrimiento de abusos a una menor tutelada por su conselleria.

Llorca ha defendido que, en el PP, una persona "que se va a sentar en el banquillo por haber tapado el abuso a una menor no es que no volvería a presentarse, sino que no sería ni militante". A su juicio, es "una cuestión de principios y de palabra": "La gente no cree en los políticos porque la mayoría no cumplen. Una mujer que cuando fue la portavoz de la oposición en la Generalitat llegó a afirmar que por el mero hecho de ser imputado te tenías que marchar".

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Por eso, se ha preguntado ahora "qué va a pensar de ella la sociedad valenciana cuando vuelve, cuando está procesada y sentada en un banquillo". "Yo en ese tipo de política y en ese tipo de políticos no creeré en mi vida", ha zanjado.