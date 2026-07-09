Los municipios preparan medidas de seguridad y tráfico ante el eclipse en la Comunitat Valenciana

Este 12 de agosto tendrá lugar el evento más esperado del verano de 2026. El último caso de eclipse total visible desde la Península Ibérica tuvo lugar en 1905, lo que ha generado una gran expectación y se prevé un aumento del turismo en zonas de la Comunitat Valenciana, uno de los puntos mejor valorados para presenciar el fenómeno. Por ello, la Generalitat ha visto necesaria la redacción del Dispositivo Preventivo del Eclipse 2026.

Varias personas observan el sol con gafas especiales en una imagen de archivo / Redacción Levante-EMV

Planificación de traslados de emergencia

Una de las preocupaciones es el embotellamiento en las carreteras. La doctora en Física por la Universitat de València Amelia Ortiz advierte que los atascos pueden provocar un problema de acceso de los servicios sanitarios en caso de emergencia que se haya de solventar.

Debido a la lejanía de algunas localidades con puntos de observación respecto al hospital de referencia, la planificación del trayecto de emergencia de los servicios sanitarios es de vital importancia. El dispositivo exige la disposición de corredores de emergencia para ambulancias y bomberos. Además, se reforzarán los centros de salud, los servicios de urgencias y el transporte sanitario y se establecerán puntos de atención continuada.

Aparcamiento habilitado

Otro de los problemas al respecto es que exista la capacidad suficiente de aparcamiento. Esto también se ha tenido en cuenta y se pretenden habilitar explanadas y recintos municipales para multiplicar el espacio de parking. Por ejemplo, en Valencia se especifica la Avinguda de Tarongers como zona de aparcamiento recomendada, aunque el propio documento lo marca como una propuesta provisional pendiente de ser validada.

También se aplicarán sanciones por mal estacionamiento y en algunos casos concretos como Peñíscola o Benassal se contempla cortar el tráfico en la zona de observación para mayor seguridad de los espectadores. Por otra parte, se han habilitado ventanas temporales de acceso, de forma que se minimicen las aglomeraciones de coches en estas zonas y el nivel de ocupación crezca de forma progresiva.

Medidas contra incendios

Respecto a la prevención de incendios forestales, se activa el Plan Especial en preemergencia nivel 3, el correspondiente al riesgo extremo.

Además de la dotación ordinaria de 44 unidades de bomberos forestales, 18 en Castellón y 26 en Valencia, se movilizarán 6 unidades adicionales con un total de 60 bomberos aproximadamente en Aras de los Olmos, Benassal, Macastre, Peñíscola, Puçol y Utiel. Además, el fuego está terminantemente prohibido en las zonas forestales durante el día del eclipse.

Servicios básicos en los puntos de observación

Por último, se asegurarán puntos de agua potable y zonas señalizadas para la observación segura. La habilitación de baños fijos o portátiles no están asegurados todavía en todos los puntos, aunque se espera que se concrete en un futuro, ya que el documento todavía está pendiente de cierre definitivo.

En algunos puntos como Castelló, Peñíscola y València también se prevé la adaptación para personas con movilidad reducida.

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Aún así, cabe recordar que no es necesario acudir a un punto oficial para observar el eclipse. La experta Amelia Ortiz explica que "es suficiente con ir a un lugar donde tengas el horizonte oeste despejado". "Lo más conveniente es localizar una zona cerca de casa con buena visibilidad y acudir allí el día del eclipse a pie a disfrutar el evento sin quedarte atascado en la carretera", concluye.