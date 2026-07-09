En Directo
Altas temperaturas
Última hora del aviso naranja por ola de calor en Valencia
Las altas temperaturas registradas en Valencia dejan consecuencias en la provincia
El termómetro no da tregua. La localidad de Xàtiva pulverizó los marcadores registrando 44 grados durante dos jornadas consecutivas en plena segunda ola de calor. Lo peor es que el episodio no ha terminado: la Aemet pronostica para este jueves máximas por encima de los 42 °C en la Comunitat Valenciana. Litoral sur y litoral norte de Alicante se encuentran en aviso naranja mientras que el litoral norte de Valencia tiene activado el aviso amarillo.
Francesc Arabí
Los municipios forestales contienen la respiración ante la amenaza de incendios por rayos: "Tenemos pánico"
El calor extremo y una abundante biomasa abonan las tormentas secas con rayos, los principales pirómanos, causantes de 92 incendios en 2025 y casi un 27% de los fuegos en los últimos diez años.
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Marta Rojo
La expectativa de tres días seguidos con máximas de 44 grados marca una ola de calor "insólita"
Este martes y este miércoles, la localidad valenciana de Xàtiva marcó temperaturas de 44 grados en plena ola de calor. Dos días seguidos, con previsión de un tercero, porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un jueves con más de 42 grados en algunos puntos de la Comunitat Valenciana, una previsión que incluso podría quedarse corta a la luz de lo visto estos días.
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Mar Navarro
La AEMET actualiza los datos de la Safor
Las altas temperaturas de hoy son las protagonistas, en la comarca de la Safor, según la AEMET, aunque durante el día se ha registrado una brisa suave y máximas de 30 grados, esta tarde ha cambiado; la temperatura ha subido a los 40 grados. Al igual que en València, a partir del medio día la capital ha experimentado un giro con la llegada de una brisa más fresca, habitual en la ciudad.
Mar Navarro
Las autoridades de Alicante piden a sus vecinos que se confinen tras la columna de humo del incendio en El Verger
El incendio declarado este medio día a las 14:00 en un desguace, y que ha originado un intenso humo, repercute en un aviso por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante; pide a las poblaciones cercanas que sus vecinos eviten salir a la calle e inhalar el humo para evitar una posible intoxicación.
Mar Navarro
Neutralizado el incendio de Borriol
El Consorci Provincial de Bombers de Castelló comunica que el incendio de Vegetación declarado a las 14:00 de este medio día ya está controlado y extinguido.
Alfons Padilla
Un pavoroso incendio devora un desguace en El Verger
Una negrísima y densa columna de humo. El incendio que se ha declarado sobre las 13.50 horas en un desguace de El Verger se ve desde lejos. Desde Gandia se divisa la negra humareda. El incendio está devorando varios coches. Es muy aparatoso. El ayuntamiento, no obstante, ha indicado que las llamas están "acotadas" y que se ha establecido un perímetro de seguridad para facilitar las labores de los servicios de extición y de emergencias. En principio, no se teme que el fuego se propague fuera del recinto. Eso sí, en este desguace hay muchos coches y material combustible.
Josep Camacho
El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 empieza con medidas contra el calor: reparto de agua fresca y fruta
La octava edición del Pirata Beach Fest de Gandia ya está en marcha. El festival musical, que se alargará hasta el próximo sábado, ha empezado este miércoles en plena ola de calor, y con una alerta roja por temperaturas extremas que estará activa hasta las 20 horas.
Marta Rojo
València marca el récord de una nueva noche tórrida con 26,3 grados
El calor ha sido, esta noche, asfixiante en varios puntos de la Comunitat Valenciana, y ha llegado a superar en algunos de ellos los 25 grados, marca de una noche tórrida. Pero donde más calor ha hecho ha sido en la capital. En concreto, en la ciudad de València se ha llegado a registrar una mínima de 26,3 grados durante la noche.
Activado el dispositivo de prevención de incendios en el bosque de la Devesa de El Saler
El parque natural de la Devesa, situado en la Albufera de Valencia, ha activado el protocolo de prevención de incendios forestales. El Ayuntamiento ha encendido once cañones de agua para humedecer la zona y ha restringido el acceso.
Emergencias de la Generalitat declara la preemergencia extrema por incendios forestales durante la ola de calor
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- Desalojadas 30 personas en la Universitat Politècnica por un incendio
- Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
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