Última hora del aviso naranja por ola de calor en Valencia

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Segunda ola de calor en València

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Francisco Calabuig

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Alba Grimaldos

Mar Navarro

El termómetro no da tregua. La localidad de Xàtiva pulverizó los marcadores registrando 44 grados durante dos jornadas consecutivas en plena segunda ola de calor. Lo peor es que el episodio no ha terminado: la Aemet pronostica para este jueves máximas por encima de los 42 °C en la Comunitat Valenciana. Litoral sur y litoral norte de Alicante se encuentran en aviso naranja mientras que el litoral norte de Valencia tiene activado el aviso amarillo.

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