Última hora del aviso naranja por ola de calor en Valencia

Un pavoroso incendio devora un desguace en El Verger

Una negrísima y densa columna de humo. El incendio que se ha declarado sobre las 13.50 horas en un desguace de El Verger se ve desde lejos. Desde Gandia se divisa la negra humareda. El incendio está devorando varios coches. Es muy aparatoso. El ayuntamiento, no obstante, ha indicado que las llamas están "acotadas" y que se ha establecido un perímetro de seguridad para facilitar las labores de los servicios de extición y de emergencias. En principio, no se teme que el fuego se propague fuera del recinto. Eso sí, en este desguace hay muchos coches y material combustible.

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