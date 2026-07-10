Alegato por la sanidad pública de Carles Esteve (Compromís) desde una cama de hospital

El diputado de Compromís en las Corts y portavoz de Iniciativa, Carles Esteve, sorprendió este viernes a muchos al publicar en sus redes una fotografía desde un hospital valenciano tras someterse a una operación de clavícula provocada por una antigua fractura que no ha terminado de soldar.

Esteve aprovechó ese paso por el taller para dejar un alegato en defensa de la sanidad pública, "de las cosas más grandes que hemos construido en común para aportarnos la tranquilidad de que nos cuidará sin mirar nuestra cuenta corriente". El dirigente de la coalición también reclamó "cuidar" a sus profesionales para que la sanidad pública "nos dure y nadie pueda regalarla a interses privados".

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Como los futbolistas, Esteve ha pasado por quirófano en período estival, si bien este año en las Corts, su puesto de trabajo, la actividad no se ha reducido ni mucho menos. De hecho, le espera un trasiego notable hasta finales de mes con los Presupuestos y la ley de Acompañamiento en tramitación, por lo que este Vaivén le desea una rápida recuperación, especialmente ahora que hay quien pone las bajas laborales en duda.