Cuatro hoteles frente al mar para vivir el eclipse solar del 12 de agosto en Castellón

El próximo 12 de agosto de 2026, la Comunitat Valenciana será testigo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: un eclipse solar que podrá contemplarse desde distintos puntos de España y que tendrá en la provincia de Castellón uno de sus escenarios más atractivos.

La cita llega en pleno verano, al atardecer y junto al Mediterráneo, una combinación difícil de superar para quienes quieran vivir una experiencia diferente. Durante unos instantes, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcialmente el paisaje y regalando una imagen poco habitual sobre la costa.

En Castellón, el eclipse se producirá en las últimas horas de la tarde, por lo que elegir un enclave abierto, con buena visibilidad y próximo al mar puede marcar la diferencia. Para quienes buscan una escapada especial desde Valencia, Servigroup propone cuatro hoteles en primera línea de playa en Peñíscola, Oropesa del Mar, Benicasim y Alcocéber. Cuatro alojamientos pensados para combinar descanso, gastronomía, vistas al Mediterráneo y una ubicación privilegiada para disfrutar de este acontecimiento.

Hotel Servigroup Papa Luna, Peñíscola

Peñíscola será uno de los escenarios más fotogénicos para contemplar el eclipse. Su casco histórico, coronado por el castillo del Papa Luna, y su privilegiada ubicación junto al mar convierten esta localidad en una de las grandes postales de la Costa Azahar.

Peñíscola ofrece uno de los escenarios más fotogénicos para vivir el eclipse solar del 12 de agosto. / Servigroup

En primera línea de la Playa Norte se encuentra el Hotel Servigroup Papa Luna, uno de los establecimientos más emblemáticos de Peñíscola. Su localización permite disfrutar del Mediterráneo desde primera hora del día y vivir el atardecer del eclipse en un entorno único.

El hotel cuenta con piscinas, gimnasio, centro wellness, animación y una completa oferta gastronómica, lo que lo convierte en una opción ideal para familias, parejas o grupos de amigos que quieran transformar el eclipse en una escapada de verano.

Hotel Servigroup Koral Beach, Oropesa del Mar

Oropesa del Mar combina playas amplias, paseos junto al mar y espacios naturales como la Vía Verde de la Costa, un entorno perfecto para quienes buscan una experiencia tranquila y mediterránea.

Oropesa del Mar combina playas, paseos junto al mar y tranquilidad para vivir una escapada diferente. / Servigroup

El Hotel Servigroup Koral Beach está situado en primera línea de la Playa Morro de Gos y está recomendado para adultos. Su ambiente sereno, sus vistas y su cercanía al mar lo convierten en una propuesta especialmente atractiva para quienes deseen vivir el eclipse sin prisas.

Imaginar el atardecer desde la terraza de la habitación, con el Mediterráneo como telón de fondo, es una de las grandes razones para elegir este hotel como punto de partida para una escapada diferente.

Hotel Servigroup Trinimar, Benicasim

Benicasim es uno de los destinos clásicos del verano valenciano. Sus playas, su paseo marítimo y sus villas modernistas recuerdan la época en la que la localidad se convirtió en lugar de veraneo de destacadas familias valencianas, hasta ganarse el sobrenombre de “Biarritz valenciano”.

Benicasim suma al eclipse solar sus playas, su paseo marítimo y su patrimonio modernista. / Servigroup

En primera línea de la Playa de Heliópolis, el Hotel Servigroup Trinimar ofrece una ubicación perfecta para disfrutar del mar y del ambiente relajado de Benicasim. Sus instalaciones renovadas, sus habitaciones exteriores con terraza y su apuesta por la gastronomía lo convierten en una opción muy completa para familias.

El eclipse añade un motivo más para redescubrir Benicasim y disfrutar de una escapada en la que playa, descanso y naturaleza se dan la mano.

Hotel Servigroup Romana, Alcocéber

Alcocéber ofrece una de las combinaciones más especiales de la provincia de Castellón: playas mediterráneas, ambiente familiar y la cercanía del Parque Natural de la Sierra de Irta. Un entorno ideal para quienes quieran vivir el eclipse en contacto con la naturaleza.

La cercanía del Parque Natural de la Sierra de Irta convierte Alcocéber en un enclave especial para una escapada mediterránea. / Servigroup

El Hotel Servigroup Romana está situado en primera línea de playa y ofrece amplias instalaciones pensadas especialmente para familias. Su ubicación permite disfrutar tanto del litoral como de los paisajes naturales cercanos, convirtiéndolo en una opción muy atractiva para quienes buscan algo más que una estancia junto al mar.

Desde la playa, desde un paseo al atardecer o desde alguno de los rincones próximos a la Sierra de Irta, Alcocéber promete ser uno de los lugares más especiales para contemplar este fenómeno.

El eclipse solar del 12 de agosto será una oportunidad única para mirar al cielo desde algunos de los enclaves más privilegiados del Mediterráneo. Y, para quienes quieran vivirlo con comodidad, descanso y el mar como protagonista, los hoteles de Servigroup en Castellón ofrecen una escapada difícil de superar.

Más información y reservas en www.servigroup.com. También es posible contactar con el equipo de Servigroup en el teléfono 965 85 59 00 para recibir asesoramiento personalizado.