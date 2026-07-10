Hosbec estrena la ruta que permite tocar el cielo desde los hoteles de Valencia

El viaje ya no solo se mide en kilómetros, fotos y experiencias, sino en metros de altitud. En los últimos tiempos, la manera de vivir el ocio, la restauración y el viaje ha experimentado un giro vertical fascinante. Buscar el alma de un destino ya no implica únicamente patear sus calles o tumbarse en su arena; ahora, el verdadero latido se esconde en el último piso.

Bajo el sugerente sello Rooftops de los hoteles de la Comunitat Valenciana, Hosbec acaba de unificar el cielo con una propuesta que invita a descubrir el litoral y el entramado urbano desde una perspectiva absolutamente inédita. La unión de la hospitalidad premium para convertir los RoofTops en oasis de desconexión, alta mixología, y gastronomía sofisticada. Una experiencia pensada tanto para el viajero cosmopolita que aterriza en busca de exclusividad, como para el propio residente —el auténtico habitante local— que desea redescubrir su ciudad despojado del bullicio del asfalto. Para el buscador de tendencias y el amante del buen vivir, esta iniciativa es una sugerente invitación a practicar el arte del tardeo sibarita.

Estas terrazas ofrecen una vista panorámica espectacular de la ciudad de València. / María Oltra

Una sugerente crónica sobre cómo los hoteles de la Comunitat Valenciana se rinden al fenómeno del rooftop lifestyle. Un recorrido sensorial por terrazas de diseño, coctelería de autor y bocados selectos, con una parada obligatoria en el deslumbrante y vertical skyline de la provincia de Alicante.

Aunque la ruta despliega sus encantos por los perfiles costeros de Castellón y Alicante, es la provincia de Valencia la que, en esta ocasión, se alza como el corazón palpitante del itinerario. El territorio valenciano está firmando una auténtica edad de oro en sus terrazas hoteleras, combinando la vibrante sofisticación urbana de la capital con la paz magnética de sus costas residenciales, ofreciendo una propuesta de restauración y mixología excepcional.

La provincia de Valencia dibuja un mapa de azoteas donde el diseño, la luz y la exclusividad se fusionan con maestría. Aquí, la experiencia de altura se bifurca de manera brillante: desde el latido histórico y cosmopolita del centro de la ciudad hasta los refugios mediterráneos junto a marinas y playas protegidas.

El latido de la capital desde las nubes

En pleno corazón de la ciudad del Turia, la escena de altura se vuelve irresistible con cuatro propuestas que dominan el entorno urbano. Comenzamos en The Coin by Estimar Hotels, el rooftop del elegante Estimar Valencia 4 & One. Este rincón se presenta como un verdadero tesoro escondido en el centro histórico, un espacio donde el diseño contemporáneo y una atmósfera sofisticada invitan a desconectar del pulso urbano mientras se saborea un cóctel de autor.

Siguiendo el recorrido por la vanguardia de la ciudad, el 270° SkyBar en el Barceló Valencia eleva la propuesta visual a otra categoría. Con una panorámica espectacular frente a la ciudad de las artes y las ciencias, este espacio es el lugar idóneo para los amantes de las puestas de sol geométricas y las siluetas arquitectónicas más icónicas de la ciudad. Su barra exterior es un imán para el público sofisticado que busca mixología de nivel en un ambiente puramente cosmopolita.

Para quienes buscan fusionar la tradición del lujo hotelero con el ocio moderno, La Terracita del Hotel SH Valencia Palace ofrece un refugio inigualable. Un espacio señorial y fresco a la vez, perfecto para disfrutar de un combinado premium tras una jornada cultural. Muy cerca de allí, el Rooftop Meliá Plaza, situado en el céntrico Hotel Meliá Plaza, sitúa al visitante directamente sobre el corazón social de la urbe, permitiendo contemplar el ir y venir de la plaza desde una posición de absoluta tranquilidad y confort.

Refugios marítimos: el azul en calma

La provincia de Valencia guarda sus secretos más relajantes allí donde el asfalto deja paso a la arena y los barcos. En el entorno natural de El Saler se encuentra El Tejadito de Sancas, la gran joya de Saler Beach Boutique. Este rooftop es la definición pura de la calma mediterránea; rodeado de dunas y pinos, ofrece una experiencia íntima para contemplar el atardecer con los pies metafóricamente en el mar y una copa en la mano.

Finalmente, la ruta se desplaza hacia el norte costero con Aura Views & Drinks, situado en el flamante Estimar Marina Farnals en la Pobla de Farnals. Aquí, la estética marinera y el lujo relajado se dan la mano. Las vistas al puerto deportivo y el sonido de los mástiles de los barcos crean la atmósfera perfecta para abandonarse al placer de una buena conversación, disfrutando de bocados y combinados que saben a mar y a verano eterno.