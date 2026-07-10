La Audiencia de València cita al yonqui del dinero para que ingrese en prisión

La sección quinta de la Audiencia de València ha citado hoy a Marcos Benavent, el autoproclamado yonqui del dinero, para comunicarle la firmeza de la primera sentencia del caso Taula que lo condenó a siete años y diez meses de cárcel en 2023. Se trata de la pieza separada de Thematica Events que juzgó el desvío de fondos públicos de la Diputación y el Ayuntamiento de València a la empresa Thematica Events, propiedad del yonqui del dinero y de su socio Rafael García Barat, que fue condenado a nueve años y dos meses de cárcel y también está citado para comunicarle la firmeza del fallo. Tras el trámite de hoy, urgido por la Fiscalía Anticorrupción, los condenados tendrán quince días para comunicar el centro penitenciario que eligen e ingresar en prisión. Benavent también está condenado a cinco años más de cárcel por la pieza de los zombis del caso Taula, que también está pendiente de la resolución de los recursos ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo confirmó el 19 de junio prácticamente íntegra la sentencia de la sección quinta de la Audiencia de València dictada en 2023 que condenó el amaño de los contratos de Bibliobus en el Ayuntamiento de València, de la realización de un videomaping en el Muvim y la facturación falsa de la mercantil pantalla Berceo Mantenimiento a Imelsa para beneficio personal de Marcos Benavent.

Esta última sentencia del Supremo es relevante porque se trata de la primera pieza separada que revisa el Supremo, de las 13 en que se dividió el caso Taula, la macrocausa de corrupción que salpicó a la Diputación y el Ayuntamiento de València y la Generalitat, que comenzó a investigarse en 2014.

La sentencia de la pieza de Thematica Events consideró probado que los siete condenados esquilmaron 336.548 euros a las arcas públicas de la mercantil Imelsa (Impulso Económico Local SA) y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2008 y 2012 a través de la empresa Thematica Events, propiedad de ambos.

Además de Marcos Benavent y el empresario Rafael García Barat la sentencia de la pieza de Thematica Events también condenó a cinco años de cárcel a la jefa de servicio de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Francisca Tamarit, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, cometidos en la adjudicación del Bibliobús en 2008 y 2009.

Los otros cuatro condenados en la pieza de Thematica Events son los dos testaferros de Marcos Benavent, Jaime José Úbeda (3 años de prisión) y José Estarlich (7 meses, al haber confesado los hechos). Y los dos empresarios sevillanos a quienes Thematica Events subcontrató un evento para Imelsa y que, al admitir los hechos y devolver el dinero defraudado, también recibieron penas que les permitieron esquivar la cárcel.

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Marcos Benavent se enteró de la sentencia de la pieza de Thematica Events cuando estaba siendo juzgado por la pieza de los zombis del caso Taula que también lo acabó condenando a cinco años de cárcel. Benavent aseguró que «no me esperaba esta castanyà» en referencia a los 7 años y 10 meses de cárcel de pena que le han impuesto. Benavent confiaba en no entrar en la cárcel, "donde van las malas personas", aseguró.