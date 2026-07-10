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Llorca y Mompó: de 'l'esmorzar' en Sueca a la 'picaeta' en la Pobla de Vallbona

El PP activa la maquinaria orgánica y el president multiplica los actos para acercarse a la militancia en vísperas de un año electoral de alto voltaje

Mompó, Feijóo y Llorca, en el almuerzo de Sueca.

Mompó, Feijóo y Llorca, en el almuerzo de Sueca. / Fernando Bustamante / LEV

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Redacción Levante-EMV

València

Está claro que los partidos políticos han puesto la maquinaria orgánica en marcha ante la inminencia de un año político que va a desatar una inmensa batalla en todos los niveles de la administración. Y en el PP están especializándose en encuentros gastronómicos, en los que el president Pérez Llorca está aprovechando también para acercarse a la militancia.

Si hace dos semanas el presidente provincial del PP, Vicent Mompó, organizó un almuerzo con Núñez Feijóo al que acudieron más de 1.200 militantes, este sábado el encuentro será menos multitudinario, en la Pobla de Vallbona, pero también estará bien nutrido. Según la nota de prensa que ha enviado el partido, tras el acto en el que participan el jefe del Consell y el presidente provincial, se celebrará una 'picaeta' para los asistentes.

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Curiosamente, Llorca acudirá directamente desde Elx, donde este viernes participa en otro encuentro con militantes de la provincia de Alicante, esta vez en torno a una cena, y también el partido de la selección española.

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