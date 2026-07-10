Vaivén
Llorca y Mompó: de 'l'esmorzar' en Sueca a la 'picaeta' en la Pobla de Vallbona
El PP activa la maquinaria orgánica y el president multiplica los actos para acercarse a la militancia en vísperas de un año electoral de alto voltaje
Está claro que los partidos políticos han puesto la maquinaria orgánica en marcha ante la inminencia de un año político que va a desatar una inmensa batalla en todos los niveles de la administración. Y en el PP están especializándose en encuentros gastronómicos, en los que el president Pérez Llorca está aprovechando también para acercarse a la militancia.
Si hace dos semanas el presidente provincial del PP, Vicent Mompó, organizó un almuerzo con Núñez Feijóo al que acudieron más de 1.200 militantes, este sábado el encuentro será menos multitudinario, en la Pobla de Vallbona, pero también estará bien nutrido. Según la nota de prensa que ha enviado el partido, tras el acto en el que participan el jefe del Consell y el presidente provincial, se celebrará una 'picaeta' para los asistentes.
Curiosamente, Llorca acudirá directamente desde Elx, donde este viernes participa en otro encuentro con militantes de la provincia de Alicante, esta vez en torno a una cena, y también el partido de la selección española.
Suscríbete para seguir leyendo
- El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
- Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
- Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
- Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
- Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
- La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
- Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones
- Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana