Mompó: “A Baldoví le queda patalear, ponerse camisetas y ‘fer el moniato’”

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha respondido esta mañana a Joan Baldoví después de que el síndic de Compromís anunciara el jueves que estudian querellarse contra él por su testimonio sobre la dana y reclaman su dimisión: “¿Qué queréis que os diga yo de Baldoví? Yo vengo ahora de Sueca. Cuando a uno no le quieren en su pueblo pues igual no está para dar ejemplo. Baldoví lleva ya más tiempo en la política que Matusalén, no sé por qué se le recordará más allá de por llevar camisetas o por ir a bailar con Mónica Oltra celebrando no sé qué. No creo que sea una persona que esté aquí para venir a mí a pedirme dimisiones o hacer ruido”. Y añadió: “A Compromís al final ya los nos conocemos, llevan mucho tiempo en la política y al final cuando uno no aporta pues le queda eso: patalear, ponerse camisetas y ‘fer el moniato’ muchas veces en en medios de comunicación, pero estamos acostumbrados y no vamos a darle más protagonismo del que se merece".

Mompó se ha referido así tras una visita a Cullera para presentar el plan de playas accesibles en las comarcas valencianas. En los últimos días la jueza de la dana ha puesto en duda la credibilidad del testimonio de Vicent Mompó sobre lo que ocurrió en el centro de coordinación de Emergencias las horas críticas de la dana, así como la información disponible respecto a lo que estaba sucediendo en la cuenca del Poyo. En ese contexto, PSPV y Compromís han lanzado una batería de medidas, como una petición de dimisión, reabrir la comisión de investigación de la dana en la diputación e incluso una posible denuncia judicial.

Mompó también se mostró crítico con el PSPV: “Yo creo que el PSPV tiene suficiente ahora mismo con abrir comisiones de investigación en otras cosas mucho más importantes y que preocupan a los españoles. En este caso en la provincia de Valencia también lo he dicho, hay muchos ayuntamientos del PSPV que han tenido la la desgracia de sufrir la catástrofe y yo no he visto que por iniciativa suya abran una comisión de investigación como hicimos en la diputación, donde en definitiva no teníamos ninguna competencia”.

En ese sentido, añade: “El PSPV tiene que preocuparse de P. S., tiene que preocuparse de Ábalos, de Cerdán, tiene que preocuparse de las prostitutas y la cocaína”. “Hemos contestado a todas las preguntas que nos han hecho desde el principio, creo que poco más se me puede pedir. He ido dos veces también a declarar ante la juez, al Congreso…”.

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Por último, y en clave interna, Mompó se ha referido a la cena que el PP de Alicante celebra esta noche con Juanfran Pérez Llorca en Elx, tras el exitoso almuerzo de hace dos semanas con la presencia de Núñez Feijóo. Mompó no acudirá a este encuentro y lo achaca a que estos actos, cuando no hay presencia nacional, se circunscriben al ámbito más próximo: “Al final las agendas también son muy extensas e intentamos no salirnos demasiado de nuestros límites porque ya tenemos demasiado trabajo cada uno en su propia provincia”, zanjó, reivindicando la buena sintonía con los otros dos dirigentes provinciales.