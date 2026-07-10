Vaivén
Morant exhibe 10.000 avales de militantes del PSPV para ser candidata y lanza un recado a Llorca
La dirección del PSPV presenta simbólicamente los apoyos aunque la ministra no los necesita al ser la única aspirante socialista a las primarias
La falta de rival ha dejado en simulacro el proceso de primarias en el PSPV para escoger el cartel electoral para las próximas autonómicas. No obstante, el partido ha querido hacer visible la unidad en torno a la secretaria general, Diana Morant, y ha presentado este viernes más de 10.000 avales de militantes socialistas para su candidatura a las primarias.
Es más de la mitad de los cerca de 18.000 militantes con que cuenta el PSPV. "Un respaldo en forma de aval que, aunque no era necesario por la existencia de una única candidatura, la militancia ha querido expresar su apoyo a la candidatura de Diana Morant para la Presidencia de la Generalitat", celebraba el partido.
El PSPV ha hecho un acto simbólico y ha lanzado un recado al jefe del Consell: “Mientras los socialistas contamos con una candidata respaldada de forma clara y mayoritaria por las bases de la organización, el actual presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, continúa sin haber recibido un apoyo inequívoco por parte de la dirección nacional del Partido Popular”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El incendio forestal de Soneja está descontrolado, entra en el parque natural de la sierra de Espadán y quema 150 hectáreas
- Última hora del incendio forestal en Soneja, en directo: sigue las últimas noticias del fuego que arrasa la Serra d'Espadà
- Aviso naranja por una nueva ola de calor a 43 grados en la Comunitat Valenciana
- Carcaixent registra hoy la temperatura más alta de toda España y Europa
- Muere una bañista de 60 años en la piscina de verano municipal de Mislata
- La ola de calor empeora su pronóstico, durará hasta el jueves y activa el primer aviso rojo en Valencia
- Un accidente en la A-7 provoca un colapso total del tráfico hoy en Valencia con más de 12 kilómetros de retenciones
- Estos son los municipios con riesgo alto y medio por calor este lunes en la Comunitat Valenciana