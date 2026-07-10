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Morant exhibe 10.000 avales de militantes del PSPV para ser candidata y lanza un recado a Llorca

La dirección del PSPV presenta simbólicamente los apoyos aunque la ministra no los necesita al ser la única aspirante socialista a las primarias

Vicent Mascarell, segundo por la derecha, recogiendo avales.

Vicent Mascarell, segundo por la derecha, recogiendo avales. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

La falta de rival ha dejado en simulacro el proceso de primarias en el PSPV para escoger el cartel electoral para las próximas autonómicas. No obstante, el partido ha querido hacer visible la unidad en torno a la secretaria general, Diana Morant, y ha presentado este viernes más de 10.000 avales de militantes socialistas para su candidatura a las primarias.

Es más de la mitad de los cerca de 18.000 militantes con que cuenta el PSPV. "Un respaldo en forma de aval que, aunque no era necesario por la existencia de una única candidatura, la militancia ha querido expresar su apoyo a la candidatura de Diana Morant para la Presidencia de la Generalitat", celebraba el partido.

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El PSPV ha hecho un acto simbólico y ha lanzado un recado al jefe del Consell: “Mientras los socialistas contamos con una candidata respaldada de forma clara y mayoritaria por las bases de la organización, el actual presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, continúa sin haber recibido un apoyo inequívoco por parte de la dirección nacional del Partido Popular”.

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