Notas de corte 2026-27 en las universidades de la Comunitat Valenciana: notas de la UV, UPV, UA, UMH y UJI

Los estudiantes que se presentaron a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 ya pueden consultar este viernes, 10 de julio, si han conseguido plaza en la universidad. Los que aprobaron y realizaron la preinscripción pueden consultar el resultado de la adjudicación de plazas para el curso 2026-27 en las universidades públicas valencianas.

Y el resultado de la preinscripción trae consigo una reordenación de los grados más y menos demandados. Las notas de corte ya se pueden consultar en el informe de preinscripción elaborado por la Dirección General de Universidades, en concreto por el Servicio de Regulación Universitaria.

Ese documento incluye todas las notas de corte de todos los grados de las cinco universidades públicas valencianas. Vuelven a triunfar las titulaciones vinculadas a las ingenierías y las matemáticas, que encabezan las notas de corte más elevadas del cupo general. La puntuación más alta corresponde al PARS en Ingeniería Aeronáutica, cursado a través del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València (UPV), con un 13,504. Le sigue el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la misma universidad, con un 13,5. También se sitúan entre las primeras posiciones el doble grado en Física y Matemáticas de la Universitat de València (UV), con un 13,441, y el grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV, con un 13,275.

Consulta todas las notas de corte de todos los grados

Pero hay más, porque no solo los grados más demandados generan interés entre quienes van a empezar su etapa universitaria. El listado de grados por universidades, con la nota de corte de cada uno de ellos, se puede consultar y descargar a continuación. Además, el documento incluye las notas de corte del cupo general, pero también del resto de cupos para el alumnado con casuísticas diferentes: el de diversidad funcional, el de deportistas de élite o el de mayores de 25 años entre otros.

Informe de preinscripción 2026.

Admisiones

Los resultados de la preinscripción universitaria se publican el viernes 10 de julio a partir de las 11:00 horas. El alumnado debe acceder a la misma plataforma de preinscripción donde presentó su solicitud, iniciar sesión con el mismo método que utilizó y consultar el resultado.

Se realiza a través del Tramitador de Educación de la Generalitat Valenciana . El alumnado debe acceder con la Clave Pau (usuario y contraseña facilitados el primer día de PAU) o con el método de identificación que utilizó en la preinscripción.

Si el alumno ha sido admitido en la titulación solicitada como primera opción, deberá formalizar la matrícula en la universidad correspondiente, siguiendo los plazos e instrucciones de dicha universidad.

Si el alumno no ha sido admitido en el grado solicitado como primera opción, tiene dos posibilidades, puede que no le hayan asignado ninguna plaza, o puede que le asignen un grado que está más abajo de su lista de preferencias. En ambos casos, si el estudiante quiere optar a una plaza mejor, debe confirmar que desea permanecer en las listas de espera, en caso de no confirmarlo, el alumno perderá todos los derechos de admisión en las titulaciones en las que estaba inscrito.

El 80,5% entra en alguna de sus tres primeras opciones

El 80,51 % del alumnado ha accedido a una de las tres primeras opciones de carreras solicitadas. En concreto un 55,56 % ha conseguido plaza en el grado que solicitó en primera opción, el 15,67 % en la de segunda opción y un 9,28 % en la de tercera opción.

Las tres titulaciones más solicitadas (pedidas como primera opción) han sido el Grado en Medicina por la Universitat de València con 2.813 solicitudes (de las cuales 2.094 son de mujeres y 719 de hombres); el Grado en Psicología por la Universitat de València con 1.439 solicitudes (1.161 de mujeres y 271 de hombres); y el Grado en Enfermería por la Universitat de València con 1.397 solicitudes (1.195 de mujeres y 202 de hombres).