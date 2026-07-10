"Esta obra queda inaugurada": El PP pide en año electoral recuperar los cortes de cinta

Francisco Camps anda de campaña interna para tratar de asaltar el liderazgo del PPCV. Lo tiene difícil, sin embargo, su periodo de gobierno ha aparecido este jueves por las Corts influyendo en las enmiendas que la formación ha presentado a la ley de Acompañamiento a los presupuestos diseñada por el Consell. En concreto, sobre la regulación de la ley de Publicidad Institucional, aquella que marca qué se permite o no a la hora de promocionar actuaciones de la Generalitat y para la que los 'populares' recuperan una parte del espíritu del marco normativo impulsado por el expresident frente a los cambios hechos por el Botànic.

Así, una de las principales novedades que plantea el PP a través de sus enmiendas, que presumiblemente saldrán adelante, será levantar la prohibición tanto de la organización de actos de inauguración, de colocación de primera piedra, la entrega de llaves o de inicio de un servicio o como la instalación de placas conmemorativas, cuestiones que actualmente están vetadas por la ley autonómica que la izquierda aprobó en 2018 y por las que ha habido varias situaciones polémicas como la entrega de los pisos de Safranar a las víctimas del incendio de Campanar.

En este sentido, frente al apartado de prohibiciones planteado por la norma del Botànic, los 'populares' proponen en su lugar recuperar el listado de actividades vetadas en la ley de 2005, tiempos de gobierno de Camps. En esta se prohíbe, entre otros aspectos, "obligar a la ciudadanía a la asistencia de actos públicos para ser beneficiaria de cualquier entrega", publicidad institucional que destaque éxitos de gestión, publicidad institucional "relacionada con competencias ajenas" o utilizar esta como "elemento de propaganda personal", si bien, no señala nada de las limitaciones sobre organizar actos de inauguración como los famosos cortes de cinta, las entregas de llaves o la colocación de placas conmemorativas.

Que no se prohíban estas actuaciones no significa que la Administración autonómica y sus cargos públicos deban realizarlas, pero sí levantaría el veto a las puertas del curso electoral. Es cierto que en el momento en el que la convocatoria a las urnas se activa y el Consell entra en funciones, sus posibilidades en este sentido quedan más limitadas bajo la vigilancia de la ley electoral, sin embargo, no se impediría poder llevar a cabo estos actos antes de que se haga efectiva esta convocatoria, apenas dos meses antes del día de la votación.

Las nuevas vallas promocionales

Recuperar la posibilidad de realizar estos actos por parte de cargos públicos que parecían haber quedado en las imágenes de los primeros años de los 2000 no es la única modificación que afecta a la actividad de la Generalitat ante la publicidad institucional. Otro de los cambios que plantea el PP es que se elimine de la ley que los textos de la publicidad institucional estén "preferentemente" en valenciano, sino que opta porque se haga en las dos lenguas cooficiales.

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Asimismo, el PP también propone eliminar el artículo que actualmente fija los límites temporales para la colocación de vallas promocionales de las obras y los proyectos que se pretenden impulsar. En este se expresa que la publicidad institucional no se puede llevar a cabo hasta que la obra no esté finalizada, que solo habrá una valla informativa "donde se relatará sucintamente qué se está construyendo, el coste, la empresa adjudicataria, la fecha de inicio y la de finalización" o se prohíbe colocar anuncios "de obras futuras ni antes del comienzo", restricciones que ahora el PP pide eliminar.