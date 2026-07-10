Ola solidaria para que Abu acabe la universidad: Tres profesores recaudan el dinero en horas

Objetivo cumplido. Mbaye Thioune, al que conocen como Abu, necesitaba hasta hace apenas unas horas 2.700 euros para poder saldar la deuda que tiene con la Universitat de València y matricularse de las dos asignaturas que tiene pendiente para acabar la carrera de Educación Social. Tres profesores empezaron una campaña en redes para recaudar ese dinero, Levante-EMV contó su realidad y la ola solidaria llegó como un tsunami.

De hecho, en apenas unas horas se ha alcanzado el objetivo y los tres impulsores de la iniciativa anuncian que, si se supera la cuantía, "el dinero se destinará a un ordenador, que le hace falta, y será para él". Eso sí, en redes ya han comunicado que el objetivo está cumplido y agradecen, de corazón y en público, una solidaridad valenciana que cambiará la vida de un senegalés de 54 años que sueña desde hace años con ser educador social.

Storie de Instagram de Carles Padilla, uno de los promotores de la iniciativa. / Levante-EMV

"Gràcies! Ja tenim tots els diners que faltaven. Per favor no feu més aportacions. La setmana que ve us informarem de tot el procès. @artedelhombre_callejer ABU", afirma el mensaje en (Instagram) de Carles Padilla, uno de los impulsores de la iniciativa que asegura que su teléfono móvil "arde" desde que la noticia ha salido publicada en Levante-EMV y que cita en sus Stories la cuenta de Instagram de Abu.

"Estamos muy contentos con la respuesta obtenida. Nos habíamos estancado en la mitad del dinero que necesitábamos y tras la noticia la respuesta ha sido inmediata. La gente contacta para saber a qué teléfono enviar el bizum y enviar el dinero. Hemos recibido de todo... ingresos menores y cuantías de hasta 200 y 300 euros. Un empresario, incluso, estaba dispuesto a dar 1.000 euros pero hemos hecho recuento y ya teníamos el dinero que inició la campaña. Si superamos la cuantía lo invertiremos en un ordenador, porque lo necesita. Lo que recaudemos será para él", explica Carles Padilla.

Otra de las promotoras de esta iniciativa, Anna Schmidt, destaca entre las llamadas que ha recibido la de una profesora de la Universitat Politécnica de València (UPV) que se ofrece a darle clases particulares a Abu de matemáticas para aprobar las dos asignaturas que arrastrara desde primero y segundo de carrera: Análisis de datos e Iniciación a la investigación. "Me ha contactado una investigadora de la UPV que quiere ayudar con la preparación del último examen. Tengo la sensación de que el artículo ha llegado mucho a la gente y estamos muy agradecidos", afirma la psicóloga.

Cadena de favores: "Quiero ayudar a otras personas como yo"

Abu se siente afortunado y no tiene palabras suficientes para agradecer lo que le está pasando. "Estoy muy contento. Quiero hacer un vídeo de agradecimiento porque sin esta ayuda no podría matricularme y cumplir mi sueño. Que importante es ayudar a los demás. Me gustaría transmitir eso y ayudar a otras personas como yo, con un proyecto migratorio. Hay muchas dificultades pero es importante ser una persona positiva e intentar integrarte, aprender el idioma, participar, colaborar en el barrio donde vives y aportar tus conocimientos. Me gusta que se muestre la cara positiva de las personas migrantes porque no es algo que suela ocurrir y motiva mucho", reflexiona Abu.

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El hombre sabe que con el título de educador social sí puede tener un contrato que le cambie la vida. Tener una nómina son palabras mayores para alguien que llegó en patera con 17 años y se gana la vida como vendedor de arte callejero, con 54. "Estoy donde estoy porque me han ayudado. Aunque me he esforzado no podría haberlo conseguido sin ayuda. Yo puedo acompañar a otras personas en ese mismo camino", afirma. Cadena de favores.