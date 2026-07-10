Los rayos provocan tres incendios casi simultáneos en el interior de Castellón

La provincia de Castellón ha visto como, durante la tarde de este viernes, se han declarado tres incendios casi simultáneos en las localidades de Villahermosa del Río, Cirat y Montanejos. El Consorcio Provincial de Bomberos ha informado que el que reviste mayor riesgo es el fuego en el término municipal en Villahermosa del Río, que también afecta Llucena, ya que las condiciones meteorológicas son especialmente desfavorables, con rachas de viento que alcanzan los 50 km/h.

Una imagen del fueo que se ha declarado en Villahermosa del Río, que se extiende también a Llucena. / Avamet

Un rayo ha sido la causa de este incendio que afecta a vegetación y que ha movilizado 4 dotaciones de bomberos de la Diputación de Castellón, 9 unidades de forestales, 5 medios aéreos, 2 coordinadores forestales y un técnico forestal. Dos de las unidades forestales son helitransportadas.

Aunque las llamas no ponen el riesgo ningún núcleo urbano, los medios trabajan para evitar que el fuego se propague.

Las condiciones meteorológicas complican la extinción del incendo de Villahermosa. / Mediterráneo

También ha sido la caída de un rayo la posible causa del fuego que ha afectado vegetación en Cirat. En este caso, se han desplazado hasta el lugar una dotación de bomberos de la Diputación, 2 unidades de la Generalitat, un helicóptero y un coordinador forestal.

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Además, en Montanejos se ha producido un tercer fuego en el que trabajan efectivos de bomberos. En total, se encuentran activos en estos incendios 4 dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial, 2 coordinadores forestales y 1 técnico forestal del Consorcio, así como 10 unidades de bomberos forestales de la Generalitat, 3 de ellas helitransportadas, y 9 medios aéreos.