La Séquia comuna de l’Énova: Regadíos septentrionales del río Albaida.

La Séquia Comuna d’Énova tiene su origen en un azud levantado en el río Albaida, en las proximidades de su confluencia con el río Júcar. El regadío que genera esta acequia de origen andalusí, de alrededor del siglo XIII, es el resultado de la acción antrópica en un abanico aluvial originado por el propio río Albaida. El dibujo radial del sistema de acequias constituye el mejor testimonio de la existencia del abanico aluvial. Se trata de un territorio dominado por sedimentos de inundación del Júcar, en los que predominan los suelos arenosos, limosos y arcillosos, caracterizados por la fertilidad.

La superficie regada supera las 21.300 hanegadas, en un territorio conocido como el Pla de Énova, que, según indica Abel Soler, proporciona su denominación. Riega tierras de Manuel, L’Énova, Rafelguaraf, Pobla Llarga, Sant Joannet d’Énova, Senyera y Castelló de la Ribera. Desagua en el barranco de Barxeta (L’Énova) y en el de la Cubella (Castelló).

Assut de la Séquia Comuna de l'Énova. / Estepa.

Como señala el experto en los regadíos de la Ribera, el historiador Tomás Peris Albentosa, se trata de una infraestructura hidráulica de origen árabe clave en el regadío de la Ribera Alta. Forma parte del valioso patrimonio hidráulico valenciano, tanto en términos materiales como inmateriales. Además, constituyó junto con otras acequias “mayores” de la Ribera Alta, como las de Escalona o Carcaixent, un motor económico y cultural. Es, sin duda, un referente de la cultura del agua valenciana.

La Casa de la Comuna de la Séquia d’Énova es el lugar de reunión de los regantes; un edificio en la población de l’Énova, sede histórica desde los años 30 del siglo XIX en donde se realizan funciones administrativas, así como de depósito de un archivo histórico de gran valor que recoge documentos de gestión comunitaria, registros históricos entre los siglos XVII y XX que comprenden temas vinculados con el reparto del agua o la resolución de conflictos en torno al agua de riego. Se desconoce la fecha exacta de la construcción del canal principal, si bien ya existía antes de 1325, pues un rescripto del Rey D. Jaime II de Aragón, recoge reglas sobre la prohibición de construir artefactos sobre la acequia. Las actuales ordenanzas de la Comunidad de Regantes datan de diciembre de 1846, fruto de la modificación de las de enero de 1671.

Assut, mina y desaigüe del Riu Barxeta. / Foto Estepa.

La distribución del agua de riego

La Séquia Comuna d’Énova abastece a numerosas poblaciones de la Ribera Alta, para lo cual se sirve de un complejo sistema de distribución de las aguas derivadas del azud principal, localizado junto a la Torre d’en Llorís. Castelló de la Ribera percibe constantemente el agua que absorbe la Séquia del Terç, un tercio del agua disponible. Del caudal restante se realizan dos subdivisiones, mediante las tandas de origen medieval, conocidas como “sobirana o de arriba” y “susana o de abajo”. La sobirana comienza el lunes inmediato posterior al 24 de junio al salir el sol, y termina el jueves que le sigue, también al salir el sol. La susana empieza en el último día a la misma hora y concluye al principiar la anterior; y así sucesivamente. La primera corresponde a la Séquia de la Parada (Manuel), mientras que la segunda, al Partidor Real de la Comuna.

El sistema de acequias de riego

El Assut d'Ènova es el punto de partida, a una cota aproximada de 50 msnm, de la Séquia Comuna d'Ènova por su margen derecha. El canal recorre con orientación noreste unos 600 metros, encajado entre el lecho fluvial y la partida setabense de El Clot de la Torre hasta alcanzar el riu Barxeta. A un centenar de metros aguas arriba de su confluencia con el riu Albaida, hallamos un tramo minado que sirve de base a un segundo azud, l'Assut del Riu Barxeta. A la finalización del minado, las aguas de ambos ríos confluyen para acometer su ancestral función de riego. Desde la doble captación de la Séquia Comuna d'Énova, el canal tradicional discurre junto a la orilla derecha del riu Albaida, deja atrás la comarca de La Costera y se adentra a la de la Ribera, en término de Manuel.

Els Partidors de la Vila. Manuel. / Foto Estepa.

De la Séquia Comuna d’Énova parten varias acequias principales, que facilitan la organización del espacio regable:

a. La Séquia de Parada, mediante un partidor del siglo XV, riega el sector más occidental.

b. La Séquia del Terç de Castelló, que riega espacios de Castelló de la Ribera. Derivan varias ramificaciones: Séquia de la Codona, Braçal de la Rambla, Séquia Roseta, Séquia de Benemejis, y Séquia de la Vila.

c. La Séquia de les Foies, cuyas aguas riegan tierras de Manuel y Sant Joan. Destaca la Séquia de la Tordera.

La Séquia Comuna d'Énova. / Estepa.

d. La Séquia Mare d’Énova, en cuyo trazado hallamos el Partidor de la Comuna, de donde parten las séquies deRafelguaraf, la de Marjaletes y la de Énova.

e. La Séquia Major de la Pobla Llarga, derivaba de la Séquia Comuna de l'Énova, pero hoy depende de las confluencias de varios ramales de Manuel, como son la Séquia de Vistabella, la Séquia de les Foies o las tres derivaciones de Faldeta.

BIBLIOGRAFÍA

.Las Riberas del Xúquer. Paisajes y patrimonio valencianos. (2006). Universitat de València y DGPC-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla

.Enciclopèdia del regadiu històric valencià. Infraestructures hidràuliques i distribució de l’aigua. (2019). Generalitat Valenciana y Universitat de València. Tomás Peris Albentosa.

.L’Énova: geografia, història i patrimonio. (2019). Ajuntament d’Énova. Abel Soler