Estas son las carreras con más disponibilidad de plazas y notas de corte más bajas en las universidades valencianas

Las que tienen mayor demanda están claras: un año más, las titulaciones vinculadas a las ingenierías y las matemáticas encabezan las notas de corte más elevadas del cupo general. La puntuación más alta corresponde al PARS en Ingeniería Aeronáutica, cursado a través del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València ( UPV ), con un 13,504. Le sigue el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la misma universidad, con un 13,5. También se sitúan entre las primeras posiciones el doble grado en Física y Matemáticas de la Universitat de València ( UV ), con un 13,441, y el grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV, con un 13,275.

Pero hay otra realidad en los listados oficiales de notas de corte, una especialmente interesante para los indecisos que se presenten a la PAU el curso próximo. Y es que diez titulaciones de las universidades públicas valencianas concentran el mayor número de plazas vacantes tras el proceso de adjudicación. La relación incluye grados de las universidades de Alicante, Jaume I, València y Politècnica de València, con porcentajes de puestos sin cubrir que oscilan entre el 11,11 % y el 80 %.

Grados con plazas vacantes, la cara B

El grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante encabeza el listado con 38 plazas vacantes, el 76 % de las 50 ofertadas inicialmente, después de que se hayan adjudicado 12. Le sigue el grado en Turismo de la Universitat Jaume I de Castellón, con 25 vacantes, un 33,33 % de una oferta inicial de 75 plazas, de las que se han asignado 50. En tercer lugar aparece Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, con 22 plazas libres, el 44 % de las 50 ofertadas, tras adjudicarse 28.

El grado en Traducción e Interpretación de la Universitat Jaume I cuenta con 20 vacantes, que representan el 21,05 % de las 95 plazas iniciales, después de haberse adjudicado 75. También suma 20 plazas sin cubrir Historia del Arte de la Universitat de València, el 11,11 % de una oferta de 180, con 160 adjudicadas. Por su parte, Humanidades de la Universitat Jaume I registra 19 vacantes, el 34,55 % de las 55 plazas ofertadas, de las que se han asignado 36.

En la Universidad de Alicante, Filología Catalana dispone de 18 plazas vacantes, el 36 % de las 50 iniciales, después de adjudicarse 32. Estudios Franceses, también de esta universidad, mantiene 12 puestos libres, el 24 % de una oferta de 50 plazas, con 38 adjudicadas.

La Universitat Politècnica de València completa el listado con dos titulaciones. Communication Networks and Systems tiene 16 vacantes, el 80 % de las 20 plazas ofertadas inicialmente, tras adjudicarse cuatro, mientras que Intelligent Manufacturing registra 13 puestos sin cubrir, el 52 % de una oferta de 25 plazas, de las que se han asignado 12.

Los 10 grados con más disponibilidad de plazas

Grado en Traducción e Interpretación — Universidad de Alicante (UA): 38 plazas vacantes.

Grado en Turismo — Universitat Jaume I de Castellón (UJI): 25 plazas vacantes.

Grado en Estudios Árabes e Islámicos — Universidad de Alicante (UA): 22 plazas vacantes.

Grado en Traducción e Interpretación — Universitat Jaume I de Castellón (UJI): 20 plazas vacantes.

Grado en Historia del Arte — Universitat de València (UV): 20 plazas vacantes.

Grado en Humanidades — Universitat Jaume I de Castellón (UJI): 19 plazas vacantes.

Grado en Filología Catalana — Universidad de Alicante (UA): 18 plazas vacantes.

Grado en Communication Networks and Systems — Universitat Politècnica de València (UPV): 16 plazas vacantes.

Grado en Intelligent Manufacturing — Universitat Politècnica de València (UPV): 13 plazas vacantes.

Grado en Estudios Franceses — Universidad de Alicante (UA): 12 plazas vacantes.

Un aula universitaria en Alicante en una imagen de archivo / PILAR CORTES

Grados con una nota de corte de 5

Y otra cara B de las titulaciones con mayor demanda y, por lo tanto, con mayor nota de corte, es la de aquellos grados que tienen una nota de corte en torno al cinco. Las titulaciones con una nota de corte de 5 o ligeramente superior se reparten por ámbitos muy diversos en las cinco universidades públicas valencianas. Entre ellas figuran grados vinculados a las humanidades, las lenguas y la cultura, como Filología Catalana, Estudios Franceses, Estudios Árabes e Islámicos, Humanidades, Historia del Arte, Bellas Artes o Traducción e Interpretación. También aparecen estudios relacionados con la empresa, el turismo y la comunicación. A ellos se suman varias titulaciones tecnológicas y de ingeniería.

Universidad Miguel Hernández de Elche

Grado en Bellas Artes — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,243.

Doble Grado en Gestión Comercial y Marketing y Negocios Internacionales / International Business — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,664.

Grado en Comunicación y Relaciones Públicas — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,000.

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,000.

Grado en Administración y Dirección de Empresas — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,000.

Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Gestión Comercial y Marketing — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,000.

Grado en Dirección de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business) — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,000.

Grado en Negocios Internacionales (International Business) — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,000.

Grado en Gestión Comercial y Marketing — Universidad Miguel Hernández de Elche — 5,000.

Universidad de Alicante

Grado en Filología Catalana — Universidad de Alicante — 5,000.

Grado en Estudios Franceses — Universidad de Alicante — 5,000.

Grado en Estudios Árabes e Islámicos — Universidad de Alicante — 5,000.

Grado en Traducción e Interpretación — Universidad de Alicante — 5,000.

Universitat de València

Grado en Información y Documentación — Universitat de València — 5,806.

Grado en Maestro en Educación Infantil — Universitat de València — 5,180.

Grado en Historia del Arte — Universitat de València — 5,270.

Grado en Administración y Dirección de Empresas — Universitat de València — 5,000.

Grado en Traducción y Mediación Interlingüística — Universitat de València — 5,000.

Universitat Jaume I de Castellón

Grado en Turismo — Universitat Jaume I de Castellón — 5,000.

Grado en Traducción e Interpretación — Universitat Jaume I de Castellón — 5,000.

Grado en Humanidades — Universitat Jaume I de Castellón — 5,000.

Universitat Politècnica de València

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