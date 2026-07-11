Catalá reprochó a Emergencias falta de coordinación en la dana pese a no conectarse al Cecopi

La alcaldesa de València, María José Catalá, pasó a declarar como testigo en la causa de la dana el pasado miércoles y, entre otras cosas, aseguró que nadie de la Generalitat Valenciana ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) avisó al Ayuntamiento de València de nada. En la transcripción del interrogatorio, a la que ha tenido acceso Levante-EMV revela por ejemplo que el departamento autonómico de Emergencias no incorporó a los bomberos de València en el sistema de gestión de la emergencia, una plataforma conocida como Coordcom, o que el Ayuntamiento no estuvo presente en el Cecopi porque no se le citó. Aspecto este último que desmienten los informes del 112.

Según relató la alcaldesa de València, los bomberos municipales no entraron a formar parte del sistema de gestión conjunta de la emergencia hasta bien avanzado el día siguiente: "Lo que pasa es que nosotros, por lo que a mí me trasladaron, no nos incorporan al caso hasta el día 30. El 112 añade a bomberos municipales al CoordCom o al caso, que ellos me lo dicen así, el día 30 a las 16.04 horas. Es decir, que hasta el día 30, a las cuatro, nosotros no formamos parte del caso".

En cuanto a su ausencia en el Cecopi autonómico, que presidía Salomé Pradas desde las 17 horas, Catalá insistió en que el Ayuntamiento no forma parte del organismo. "Nunca nos conectamos a ningún Cecopi", dijo, para matizar que en los días posteriores sí "porque preocupaba la movilidad y querían saber nuestra opinión sobre si había que limitar a los voluntarios que estaban cruzando de lado a lado del río. Pero hasta ese momento nosotros no participamos en el Cecopi." Lo cierto es que los informes de Emergencias sobre aquella reunión del Cecopi sí incluyen a los bomberos de València como destinatarios de la convocatoria aunque, se desconoce por qué todavía, no se conectaron telemáticamente como sí hicieron otros organismos.

Por otra parte, Català precisó que su relación con el centro de coordinación autonómico se limitó siempre a llamadas telefónicas pero que todo el contacto con la Generalitat durante la tarde y noche se produjo exclusivamente a nivel técnico, nunca político: "No, nosotros estábamos en el Cecopal, que estaba en permanente contacto con el 112". Sin embargo, evidenció la falta de comunicación sobre la riada al declarar que fueron los propios bomberos de Valencia quienes primero detectaron el riesgo en el cauce del Túria, aunque finalmente no se desbordó. "Creo que nosotros éramos los que íbamos diciendo al 112 lo que íbamos viviendo en la ciudad de Valencia", llegó a aseverar.

"Diría que la primera información sobre la crecida alarmante del nuevo cauce del Turia que recibo es interna. La primera información es la llamada de mi jefe de bomberos que me dice que está viendo el volumen del río Turia con una crecida preocupante. Puede estar a medio metro de desbordarse", declaró la alcaldesa, quien aseguró que fueron ellos los que se dirigieron al departamento autonómicos para alertar de la crecida. "Diría que es mi jefe de bomberos el que llama a nuestro Cecopal desde el Puesto de Mando. Que nosotros informamos al CECOPI y yo empiezo a hacer llamadas ante la preocupación que tenemos".

La alcaldesa negó cualquier contacto aquel día con la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, con la portavoz de la Generalitat, Ruth Merino, con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. o con otros altos cargos como la consellera Pradas o el entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso (hasta la madrugada, para pedir mantas). Con el entonces president, Carlos Mazón, no se cruzó pocos mensajes hasta las 23.13 horas, cuando ella le escribió para ofrecerle ayuda y él respondió: "Vale, esto es horrible. Va a haber muchos muertos, decenas seguro".

"Si nadie nos dice que llega un tsunami, no podemos anticiparnos"

Catalá insistió en varias ocasiones en la falta de información previa sobre el riesgo real que representaba el barranco del Poyo para las pedanías de La Torre, Forn d'Alcedo y Castellar Oliveral, dado que el plan municipal de inundaciones no las contemplaba como zonas afectables. Preguntada por este extremo, recuperó de forma casi literal una intervención suya ante el Congreso: "Es imposible gestionar, adelantarse a una emergencia si no conocemos la información, si nadie nos alerta (...) Si nadie nos dice que llega un tsunami, nosotros no podemos anticiparnos a ese tsunami".

En ese sentido, reconoció haber tomado por iniciativa propia, y sin que nadie se lo ordenara, la decisión de desalojar la pedanía de Pinedo y de sacar a personas atrapadas en la V-30, la pista de Silla y la A-3, vías que exceden el término municipal de Valencia: "Estoy tomando unas decisiones que transcienden a mi responsabilidad (...) Estoy más allá de mi término y muy consciente de que la policía local de Valencia no debe, según la normativa, a priori, si no la coordinan o activan desde el centro de emergencias, salir más allá de nuestro término".

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Consultada por la cobertura jurídica de las decisiones, apuntó: "Tomé decisiones, especialmente la de sacar a gente de vías que no son término de València, que después, en perspectiva, podríamos pensar que son una barbaridad jurídicamente, Pero yo actué de esta manera porque estaba gestionando una emergencia. No miré lo que podía o no podía dejar de hacer". La alcaldesa señaló al respecto que no pidió "ningún informe": "Hice lo que pensaba que debía hacer".