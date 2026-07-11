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La Generalitat lanza una campaña de inspecciones de gafas de observación solar por el eclipse total

Se verificará la correcta identificación del fabricante y el marcado CE en las gafas que se comercialicen.

Gafas de observación para el eclipse solar en un comercio de Paterna.

Gafas de observación para el eclipse solar en un comercio de Paterna. / Francisco Calabuig

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Levante-EMV

València

La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo ha lanzado una campaña de inspecciones sobre la comercialización de gafas solares con motivo del eclipse total previsto para el próximo 12 de agosto y que tendrá los mejores puntos de observación en las comarcas del norte de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan de Gestión del Eclipse impulsado por el Consell, se lleva a cabo en coordinación con la Administración General del Estado y otras seis comunidades autónomas. Además, se ha puesto también en conocimiento de las asociaciones de personas consumidoras, de comerciantes, a las Cámaras de Comercio y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Con el fin de prevenir riesgos para la salud debido a la elevada radiación que el sol emite en distintas longitudes de onda, el pasado mes de mayo ya se llevaron a cabo las primeras inspecciones que incluyeron la toma de muestra de productos para su análisis, recuerda la Generalitat en un comunicado.

Como complemento a dichas actuaciones, durante este mes de julio se desarrollará una nueva campaña de inspección, con más actuaciones inspectoras dirigidas a verificar que las gafas de observación solar comercializadas en la Comunitat Valenciana, tanto a través de establecimientos físicos como mediante comercio electrónico, cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente, en particular el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual y la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015.

Los controles se centrarán, entre otros aspectos, en la correcta identificación del fabricante y, en su caso, del importador; la identificación del producto; la existencia del marcado CE y de la declaración UE de conformidad; la disponibilidad de instrucciones de uso, almacenamiento y mantenimiento; así como en la presencia de las advertencias de seguridad obligatorias.

Información específica

Asimismo, se comprobará que los productos incluyen información específica para la observación segura de eclipses solares, la referencia a la norma técnica aplicable y la advertencia expresa sobre el riesgo de lesiones oculares permanentes derivadas de la observación directa del sol sin la protección adecuada.

La directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, ha agradecido y reconocido "la colaboración y el compromiso del sector comercial y de consumo valenciano, que desempeñará un papel fundamental para garantizar que las personas consumidoras puedan acceder a productos seguros y conformes a la normativa."

"La inmensa mayoría de los establecimientos actúan con profesionalidad y responsabilidad, especialmente ante un acontecimiento de gran repercusión como este. Precisamente por ello, estas actuaciones de vigilancia de mercado deben entenderse como una herramienta de apoyo y garantía para el conjunto del sector, contribuyendo a reforzar la confianza de los consumidores y a preservar unas condiciones de competencia leal para todas las empresas", ha añadido Sáez.

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Con estas actuaciones, la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo refuerza su compromiso con la protección de las personas consumidoras y con la vigilancia del mercado, garantizando que los productos puestos a disposición de la ciudadanía cumplan las exigencias de seguridad y calidad establecidas por la normativa europea.

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