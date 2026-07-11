Ingeniería y Matemáticas disparan las notas de corte para el curso 2026-2027 en las universidades valencianas

Miles de estudiantes de la Comunitat Valenciana conocieron este viernes, 10 de julio, si han conseguido plaza en la carrera de su elección. Los alumnos que aprobaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y realizaron la preinscripción pueden consultar, desde ayer, el resultado de la adjudicación de plazas para el curso 2026-27 en las universidades públicas valencianas, un trámite decisivo para su futuro académico. Aprobó el 95,68%, pero el recorrido no termina ahí. Y ahora qué, se preguntarían muchos. Ahora, optar al grado correcto y que la nota de corte permita entrar a esa carrera.

Y esas notas de corte vuelven a ser más elevadas, un año más, entre las carreras vinculadas a las ingenierías y las matemáticas. La puntuación más alta corresponde al Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS) en Ingeniería Aeronáutica, cursado a través del grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universitat Politècnica de València (UPV), con un 13,504. Le sigue el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la misma universidad, con un 13,5. También se sitúan entre las primeras posiciones el doble grado en Física y Matemáticas de la Universitat de València (UV), con un 13,441, y el grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV, con un 13,275.

Medicina concentra cuatro de las diez titulaciones con mayor nota de acceso. El grado en Medicina de la Universidad de Alicante (UA) alcanza un 13,172, ligeramente por encima del ofertado por la Universitat de València, con un 13,171, y del de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), con un 13,166. Por su parte, el grado en Medicina de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) registra una nota de corte de 13,021. La lista se completa con el grado en Odontología de la Universitat de València, que exige un 12,976, y el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática de esta misma universidad, con una nota de corte de 12,968.

Por universidades

El informe también incluye información por universidades. Las notas de corte más elevadas de las cinco universidades públicas valencianas se concentran principalmente en titulaciones vinculadas a Medicina, las matemáticas y las ingenierías. Tampoco hay sorpresas, pues, en este desglose. Cada institución presenta, no obstante, diferencias en su oferta y en las puntuaciones exigidas para acceder a sus grados con mayor demanda.

En la Universidad Miguel Hernández de Elche, la nota de corte más alta corresponde al grado en Medicina, con un 13,166. Le siguen Enfermería, con un 11,829, y Biotecnología, con un 11,698. Por su parte, en la Universidad de Alicante, Medicina encabeza la lista con una nota de corte de 13,172. A continuación se sitúan el doble grado en Física y Matemáticas, con un 12,921, y el grado en Ingeniería Aeroespacial, con un 12,878.

Primer día de las pruebas de la PAU en la Universidad Politécnica de València en una imagen de archivo / Daniel Tortajada / LEV

Además, en la Universitat Politècnica de València, la nota de corte más alta corresponde al PARS en Ingeniería Aeronáutica, vía Grado en Ingeniería Aeroespacial, con un 13,504. En segundo lugar se sitúa el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas, con un 13,5, y en tercero, el grado en Ingeniería Aeroespacial, con un 13,275. Mientras, en la Universitat de València, el doble grado en Física y Matemáticas registra la nota más elevada, con un 13,441. Después aparecen el grado en Medicina, con un 13,171, y el grado en Odontología, con un 12,976.

En cuanto a la Universitat Jaume I de Castelló, Medicina es la titulación con mayor nota de corte, con un 13,021. Le siguen el grado en Bioquímica y Biología Molecular, con un 11,939, y el doble grado en Maestro o Maestra en Educación Infantil y Primaria, con un 11,934.

Carreras con más plazas

Pero hay otra realidad en los listados oficiales de notas de corte, una especialmente interesante para los indecisos que se presenten a la PAU el curso próximo. Y es que diez titulaciones de las universidades públicas valencianas concentran el mayor número de plazas vacantes tras el proceso de adjudicación.

El grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante encabeza el listado con 38 plazas vacantes, el 76 % de las 50 ofertadas inicialmente, después de que se hayan adjudicado 12. Le sigue el grado en Turismo de la Universitat Jaume I de Castellón, con 25 vacantes, un 33,33 % de una oferta inicial de 75 plazas, de las que se han asignado 50. En tercer lugar aparece Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, con 22 plazas libres, el 44 % de las 50 ofertadas, tras adjudicarse 28.

El grado en Traducción e Interpretación de la Universitat Jaume I cuenta con 20 vacantes, que representan el 21,05 % de las 95 plazas iniciales, después de haberse adjudicado 75. También suma 20 plazas sin cubrir Historia del Arte de la Universitat de València, el 11,11 % de una oferta de 180, con 160 adjudicadas. Por su parte, Humanidades de la Universitat Jaume I registra 19 vacantes, el 34,55 % de las 55 plazas ofertadas, de las que se han asignado 36.

En la Universidad de Alicante, Filología Catalana dispone de 18 plazas vacantes, el 36 % de las 50 iniciales, después de adjudicarse 32. Estudios Franceses, también de esta universidad, mantiene 12 puestos libres, el 24 % de una oferta de 50 plazas, con 38 adjudicadas.

La Universitat Politècnica de València completa el listado con dos titulaciones. Communication Networks and Systems tiene 16 vacantes, el 80 % de las 20 plazas ofertadas inicialmente, tras adjudicarse cuatro, mientras que Intelligent Manufacturing registra 13 puestos sin cubrir, el 52 % de una oferta de 25 plazas, de las que se han asignado 12.

¿Dónde están los grados con un 5 de nota de corte?

Y otra cara B de las titulaciones con mayor demanda y, por lo tanto, con mayor nota de corte, es la de aquellos grados que tienen una nota de corte en torno al cinco. Las titulaciones con una nota de corte de 5 o ligeramente superior se reparten por ámbitos muy diversos en las cinco universidades públicas valencianas. Entre ellas figuran grados vinculados a las humanidades, las lenguas y la cultura, como Filología Catalana, Estudios Franceses, Estudios Árabes e Islámicos, Humanidades, Historia del Arte, Bellas Artes o Traducción e Interpretación. También aparecen estudios relacionados con la empresa, el turismo y la comunicación. A ellos se suman varias titulaciones tecnológicas y de ingeniería.

Según han indicado desde la Conselleria de Educación, 8 de cada 10 alumnos, el 80,51 % del alumnado, ha accedido a una de las tres primeras opciones de carreras solicitadas. En concreto un 55,56 % ha conseguido plaza en el grado que solicitó en primera opción, el 15,67 % en la de segunda opción y un 9,28 % en la de tercera opción.

Ocho adjudicaciones de plazas

Tras la adjudicación inicial se realizarán otras siete adjudicaciones más, que tendrán lugar el 17, 23 y 29 de julio; el 3, 10, 17 de septiembre y el 1 de octubre. Las universidades matricularán en sus grados universitarios después de cada nueva adjudicación y grabarán los datos de plazas vacantes que queden para la resolución de la siguiente adjudicación.

Noticias relacionadas

Asimismo, como novedad, los estudiantes que queden en lista de espera en la primera adjudicación deberán comunicar su permanencia en la misma a través del portal de la preinscripción, antes del 15 de julio a las 14.00 horas. A partir de la segunda adjudicación, esa permanencia en la lista de espera se realizará de oficio, sin necesidad de comunicación. Será el propio alumno quien deba comunicar que no desea seguir optando a la plaza.