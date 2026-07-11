Iniciativa-Compromís acusa al PP de 'criminalizar a las personas enfermas' frente a quienes defienden los derechos laborales

La Mesa Nacional de Iniciativa-Compromís, máximo órgano entre congresos, se ha reunido hoy en la localidad de Marines para analizar y debatir sobre la situación política y abordar los retos del partido y la coalición de cara a los comicios previstos para 2027. En la Mesa en la que no ha podido participar el portavoz Carles Esteve, por estar recuperándose de una reciente intervención quirúrgica, la dirección del partido ha presentado el informe de gestión correspondiente a los primeros meses de trabajo de la nueva ejecutiva surgida del séptimo Congreso, que ha sido aprobado por unanimidad.

En el ámbito institucional, la Mesa ha analizado un contexto estatal marcado por la inestabilidad parlamentaria, que obliga a prever una posible convocatoria avanzada de elecciones generales cruzada con las autonómicas y municipales. En las próximas semanas, Iniciativa trabajará en la propuesta de un pacto anticorrupción para liderar la respuesta a la degradación del bipartidismo.

Criminalizan y quieren ir a más

En las intervenciones de los miembros de la dirección del partido se ha puesto de relieve cómo en el País Valenciano se está comprobando de primera mano el retroceso para la ciudadanía que están suponiendo las políticas reaccionarias de la derecha y la extrema derecha, “pero quieren ir a más”. Las declaraciones del líder del PP Nuñez Feijóo sobre las bajas laborales son una declaración de intenciones muy peligrosa. Nada de lo que creemos consolidado para beneficio de nuestra sociedad lo está. “Ante quien criminaliza a las personas enfermas, nosotros defendemos trabajo digno, sanidad pública y derechos laborales”.

En la Mesa Nacional se ha explicado que Iniciativa afronta “unos meses complejos e ilusionantes a partes iguales, con tres citas electorales por delante. El papel político de Iniciativa se sitúa en generar la esperanza real, de una alternativa política posible que impugne, sobre todo, la aceptación de la consolidación del neofascismo. Somos conscientes que no será suficiente con alianzas clásicas de partidos y tenemos que ser capaces de liderar una propuesta política de Compromís capaz de movilizar a la mayoría social haciendo de la política una herramienta reconocible y útil para la justicia social, la igualdad real y garantizar el futuro del planeta. Somos la izquierda transformadora que sabe tener un pie en las instituciones, donde se cambian los diarios oficiales y otro en la calle, donde se tiene que entender la realidad social”, concluye el informe de gestión aprobado hoy.

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Oltra desbordó previsiones

Además, en la Mesa se ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana a los actos públicos de Mónica Oltra, que desbordó todas las previsiones el pasado 19 de junio en el parque de Cabecera de València. Mediante resoluciones la reunión de este sábado también ha reafirmado el apoyo a la lucha de la Comunidad Educativa y a una educación pública, universal, de calidad y en valenciano. Y se ha aprobado reivindicar un Orgullo LGTBIQ+ combativo, popular y transformador. Un orgullo de clase, porque no hay libertad real sin vivienda, sanidad, educación y trabajo digno.