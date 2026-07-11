Llorca: "Queda mucho por hacer en la Comunitat, pero una vez abierto el camino del cambio lo seguiremos hasta el final"

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha reconocido que "queda mucho trabajo por hacer en la Comunitat Valenciana", pero, ha apuntado, "hemos abierto el camino del cambio y lo seguiremos hasta el final".

El líder de los populares valencianos ha asistido al encuentro 'Transformant La Pobla' junto al portavoz del partido en La Pobla de Vallbona (Valencia), Abel Martí, y el presidente del PP en la provincia de Valencia y de la Diputació, Vicent Mompó. El acto, tras el cual los asistentes han compartido un almuerzo, ha servido para defender las inversiones realizadas por las instituciones provincial y autonómica en la localidad, según ha señalado el Partido Popular en un comunicado.

En palabras de Abel Martí, "hemos hecho cosas que antes eran impensables". Para Mompó, hay una "clara diferencia" en la manera de trabajar del PP y la de la izquierda, "de la que se puede presumir": "Que hablen de nosotros, eso es bueno".

Por su parte, Pérez Llorca ha insistido en que "los políticos estamos para solucionar problemas, no para generarlos" y, después de relatar su trayectoria tanto orgánica como institucional, ha asegurado que La Pobla de Vallbona "es el ejemplo de nuestro lema de 2023: el cambio". "Entrar a gobernar donde no gobernábamos y que las personas lo notaran, que gobernamos para todos", ha subrayado.

Frente a ello, el presidente del PPCV ha hecho una reflexión en torno al incremento de la recaudación en un 40 por ciento durante la etapa del Botànic. "Nos rascaron el bolsillo y yo me pregunto: ¿qué gran infraestructura hicieron? ¿Cuántos hospitales o carreteras? Ninguno. Pero chiringuitos, sí", ha lamentado.

"No castigar los bolsillos"

Durante la actual legislatura, ha recordado, se han bajado los impuestos, iniciado la construcción de nuevos hospitales, renovado centros educativos, o reducido las listas de espera de la dependencia. Porque "la política no es castigar los bolsillos de la gente, sino gestionar bien los recursos que tienes", ha dicho.

El líder de los 'populares' valencianos ha augurado que el próximo curso, "además de rematar una legislatura beneficiosa para los valencianos, puede haber elecciones generales anticipadas", por lo que ha emplazado a los asistentes a descansar en agosto y "recargar pilas" para trabajar todos juntos a partir de septiembre para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea el próximo presidente de España.

Noticias relacionadas

"Nos jugamos mucho, sobre todo en la Comunitat Valenciana, porque nunca hemos necesitado con tanta premura que entre un presidente que nos devuelva lo que nos han quitado los socialistas", ha concluido.