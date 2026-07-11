El PSPV-PSOE denuncia la hipocresía del PP: "En contra de blindar la financiación del 50% de la dependencia y reclaman deudas inexistentes por intereses partidistas"

La portavoz de Servicios Sociales del Grupo Socialista en Les Corts, Silvia Gómez, ha denunciado hoy la "inaceptable hipocresía" del Partido Popular tras su voto en contra en la Comisión de Derechos Sociales a la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad.

Esta reforma, impulsada por el Gobierno de España, tiene como objetivo fundamental obligar legalmente al Estado a financiar el 50% del sistema.

Una inyección de 516 millones

"Es una vergüenza que el Partido Popular haya votado 'no' a garantizar por ley una financiación del 50%, una cifra que hasta ahora no estaba recogida en ninguna normativa y que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo realidad", ha señalado Silvia Gómez.

La diputada socialista ha recordado que el Gobierno central ya ha realizado movimientos efectivos para alcanzar este porcentaje, destacando la reciente inyección de 6.200 millones de euros a nivel nacional, de los cuales más de 516 millones corresponden a la Comunitat Valenciana este mismo mes.

La "farsa política" de Pérez Llorca

Gómez ha calificado de "farsa política" la actitud de la Generalitat Valenciana presidida por Juan Francisco Pérez Llorca: "Mientras reclaman insistentemente una supuesta deuda de 4.000 millones de euros —basada en una obligación legal inexistente—, su propio partido en el Congreso bloquea la ley que garantiza los recursos".

Desde el PSPV-PSOE, han instado al president Pérez Llorca a "dejar de utilizar a las personas más vulnerables como arma arrojadiza". "Lo que tiene que hacer el PP es exigir a Feijóo que vote a favor de esta ley, porque es la herramienta definitiva para proteger la dependencia en nuestra Comunitat, incluso cuando gobierne el Partido Popular".

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Así las cosas, "la estrategia de confrontación del PP está pasando por encima de los dependientes valencianos, y eso es algo que no vamos a permitir", ha concluido la portavoz de Servicios Sociales en Les Corts.